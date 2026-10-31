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Siep Engelen
Çeviri:

Owen Wijndal açıkladı: "Maaşla ilgili o iddia doğru değil. Ajax'ta kaldım çünkü..."

Ajax
O. Wijndal

Geçen yaz Owen Wijndal, Ajax'ta geçirdiği dört sezonun ardından kulüpten ayrılacak gibi görünüyordu ancak son anda bu gerçekleşmedi. De Telegraaf'a konuşan sol bek, mevcut durumuna değindi. 

"Birkaç kez yeniden kendimi kanıtlamak zorunda kaldım. Elbette işlerin şu anda gidişatından memnunum. Ama futbolun nasıl işlediğini de biliyorum. Son maçın kadar iyisin," diyen Wijndal, duruma gerçekçi yaklaşıyor.

Wijndal'ın şu anda böylesine iyi bir dönem geçirmesi pek beklenmiyordu. Teknik direktör Jordi Cruyff, Caio Henrique ve Jofre Torrents'i Ajax'a getirerek kadroya iki sol bek katmıştı. Bu da Wijndal'ın takımdaki rolünün sona erdiğini düşündürmüştü. 

Bu nedenle Ajax, Wijndal'ın ayrılığına sıcak bakıyor ve sözleşmesinin feshi değerlendiriliyordu. Sol bek takım arkadaşlarıyla vedalaşmış bile olsa da ayrılık bir anda gerçekleşmedi. Kulislerde Wijndal'ın yüksek maaşı nedeniyle Ajax'tan ayrılmak istemediği iddia ediliyor. 

"Evet, evet, evet! Maaşım, değil mi?" diyerek gülen Wijndal, "Bunu gerçekten sık duyuyorum ama doğru değil. Başka kulüplerde de iyi para kazanabilirim. Para en önemli şey olsaydı çoktan ayrılmış olurdum," dedi. 

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"Maaşımla ilgili söylenenler doğru değil," diye devam etti. "Ajax'ta olmak ve burada hâlâ güzel şeyler göstermek istediğim için kaldım. Motivasyonum her zaman buydu." 

Wijndal'a göre Ajax serüveni henüz bitmiş değil. Kulübün sözleşme uzatmaya nasıl baktığını bilmese de kendisi buna açık. "Son yıllarda yaşananlara bakınca bu epey ilginç olurdu. Ajax benimle devam etmek isterse elbette bunu düşünürüm." 

"Epey uzun zamandır buradayım. Ama henüz bir şey duymadım. Durum böyle olduğu sürece bunu fazla düşünmenin pek anlamı yok." Wijndal'ın sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.

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