Owen ve Rooney’yi geride bıraktı… Bellingham, Gana karşısında tarih yazdı

Jude Bellingham, İngiltere milli takımında rekor kırmaya devam etti. Salı akşamı, 2026 Dünya Kupası 12. Grup’un ikinci turunda Gana ile oynanan maçta forma giyen Bellingham, parlak kariyerine yeni bir rekor daha ekledi.

Squawka verilerine göre Bellingham, “Üç Aslanlar” tarihindeki 50 uluslararası maça ulaşan en genç oyuncu oldu.

Spor istatistikleri konusunda uzmanlaşmış bu ağ, Bellingham'ın "22 yaş 359 gün ile Wayne Rooney'nin elinde bulunan önceki rekoru kırdığını" belirtti.

Bellingham, bu maç sayısına ulaşma konusunda İngiltere'nin efsanelerini geride bıraktı; sıralama şu şekilde:

Jude Bellingham: 22 yaş 359 gün.

Wayne Rooney: 23 yıl 139 gün.

Michael Owen: 23 yıl ve 179 gün.

Raheem Sterling: 24 yıl 180 gün.

Bukayo Saka: 24 yıl 285 gün.

Bellingham, İngiltere'nin Hırvatistan'a karşı oynadığı ilk tur maçındaki galibiyette iz bıraktı ve teknik direktör Thomas Tuchel'in takımının 4-2'lik galibiyetinde dördüncü golü attı.

Ayrıca okuyun:

Dünya Kupası'nı kazanması şartıyla... Real Madrid yıldızını devasa mali kazançlar bekliyor

Ronaldo listenin başında... Mbappé, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın efsanelerinin meşru varisi