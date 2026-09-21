Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Michael Owen, Marcus Rashford'u Old Trafford'a zorlu dönüşünün ardından Manchester United hücum hattının "en zayıf halkası" olarak nitelendirdi.

Rashford, kulübe dönüşünden bu yana Manchester United'ın Premier Lig'deki beş maçının dördünde ilk on birde yer aldı; Aston Villa ve Barcelona'daki kiralık dönemlerinin ardından, pazar günü Craven Cottage'de Fulham ile 1-1 berabere biten maç da bunlara dahil.

Kanat oyuncusu, bu sezonun başında zaman zaman parlaklığından izler gösterdi, ancak tüm kulvarlarda oynadığı 400 dakikadan fazla süre boyunca ne gol attı ne de gol pası verdi.

28 yaşındaki oyuncu, Batı Londra'daki karşılaşmada ikinci yarıda uyluğundaki bir sakatlık nedeniyle oyundan alındı; bu durum onun İngiltere Milli Takımı'nın gelecek kadrosundan çıkarılmasına neden olurken, Owen İngiliz milli oyuncunun performansı ve zihniyeti konusundaki endişesini dile getirdi.

Owen, "Premier League Productions" kanalı aracılığıyla şunları söyledi: "Sol tarafta, belki de Marcus Rashford bu forvetler arasında en sessiz olanıydı. Bugün de beden dilinde yine sessizdi, sadece kasvetli bir yüz. Futboldan keyif almıyor gibi görünüyor ve bu, Marcus ile süregelen bir hayal kırıklığına yol açan bir durum."

Şöyle ekledi: "Sanki tüm dünyanın ağırlığı onun omuzlarındaymış gibi görünüyor ve kendinize soruyorsunuz, nasıl? Ve neden? Herkesin hayalini yaşıyor. Kesinlikle sahne arkasında ona şu anda futboldan keyif almıyormuş gibi bir görüntü veren bir şeyler var."

Rashford, Barcelona'daki etkileyici ancak kısa döneminde 14'ü gol olmak üzere 25 gole katkı sağladı, ancak Katalonya bölgesindeki kariyeri boyunca kazandığı özgüvenin şimdiden solmaya başladığı görülüyor.

Owen sözlerini şöyle sürdürdü: "Barcelona onun için son fırsat gibiydi ve Barcelona büyüklüğünde bir takıma katılmasındaki şansına inanamadım."

Devam etti: "Orada kabul edilebilir bir performans sundu, ancak onu tutmalarını sağlayacak kadar iyi değildi; sonunda onun yerine Anthony Gordon ile anlaşarak büyük bir rakam harcamak zorunda kaldılar. Dolayısıyla her şey mükemmel değildi ve bazılarının göstermeye çalıştığı süslemeye rağmen her şey toz pembe değildi."

Şöyle sürdürdü: "Sonra Manchester United'a döndü ve yalnızca kabul edilebilir bir performans sundu, daha fazlası değil. Belki de hücum üçlüsü içinde biraz daha iyi bir performans sunması gerekiyor, çünkü tehdit altında olan mevkii hücumdaki yeri."

Şunları ekledi: "Benjamin Sesko'nun ilk on birde yer almak üzere geri dönmesi gerektiğine dair talepler var, elbette sakatlık izin verirse. Ama bu olursa, Cunha sol tarafa geçecek ve mevcut duruma göre bu hücumda en zayıf halka Rashford olacak."

Owen, Rashford'un sezon başlangıcından hayal kırıklığına uğramış olsa da, forvetin uygun zihinsel duruma ulaşabilmesi halinde Manchester United ile yeniden parlayabileceğine dair inancını hâlâ koruyor.

Owen sözlerine şöyle devam etti: "Bu çocuğun eksik olduğu hiçbir şey yok; uzun boylu, olağanüstü bir atlet, dokunuşu ve teknik parıltıları inanılmaz, ayrıca hızlı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir oyuncuda dileyebileceğiniz her şeye sahip ve bu size şunu gösteriyor: Eğer doğru zihniyete sahip değilseniz, işte bu, hiç şüphesiz futboldaki en önemli şey. Eğer zihinsel olarak güçlüyseniz, bu oyunda çok ileri gidebilirsiniz ve o tüm özelliklere sahip."

Ekledi: "Kendine güvendiğinde, mutlu olduğunda ve her şey yolunda gittiğinde, dünyadaki herkesten üstün olabilir. Ancak zihninin doğru şekilde çalışması sık rastlanan bir şey değil ve doğru zihinsel durumda olması da sık rastlanan bir şey değil."

Şöyle bitirdi: "Şimdi 28 yaşında ve futbol verimliliğinin zirvesinde olması gerekiyor. Savunmaları paramparça etmesi ve çok sayıda gol atması gerekiyor. Kırabileceği rekorlardan bahsediyoruz. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip ve bunu aralıklarla gösterdi, ancak bunu sürekli olarak göremiyoruz."



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