Owen, Liverpool'a meydan okuyabilecek üç takımın ismini verdi

Efsane İngiliz futbolcu Michael Owen, gelecek sezon Liverpool'a rakip olabilecek takımları değerlendirdi.

Michael Owen, önümüzdeki sezon Premier Lig'de 'a meydan okuyacak üç takımı dile getirdi.

Liverpool, 'nin 'ye mağlup olmasıyla 30 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

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Efsane İngiliz golcü Owen, gelecek sezon Liverpool'a rakip olabilecek üç takım arasında Manchester City, ve Chelsea'ye yer verdi.

Daha fazla takım

Owen yaptığı açıklamada, "Liverpool uzun bir süre boyunca bu kadar güçlü kalmaya devam edecek. Ancak bu onlara yetişilemeyecek anlamına gelmiyor. Manchester City harika bir takım ve tekrar şampiyonluk yarışına girecektir. Liverpool ve City'den sonra ise aklıma Manchester United geliyor çünkü oldukça hızlı bir şekilde gelişme gösteriyorlar. Chelsea ise şimdiye kadar gerçekleştirdikleri transferlerle büyük umut vadediyor. Ayrıca genç oyuncuları da çok yetenekli" ifadelerini kullandı.