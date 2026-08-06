Owen'dan Liverpool'a uyarı: PSG, Salah'ın ayrılığını kendi lehine kullanıyor!

Michael Owen, eski kulübü Liverpool'u, Muhammed Salah'ın ayrılığını telafi etme yönündeki acil ihtiyacından Paris Saint-Germain'in "faydalandığı" konusunda uyardı; Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın transferine izin vermek için mali taleplerini aşırıya kaçırdığını belirtti.

Liverpool, Salah'ın geçen nisanda "Kırmızılar" ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen sözleşmesini feshedip bonservissiz olarak Türkiye ekibi Trabzonspor'a transfer olmasının ardından, eylülde kapanacak yaz transfer döneminden önce yeni bir kanat oyuncusu arıyor.

İngiliz kulübü, "Mısırlı Kral"ın Anfield'da geçirdiği dokuz yılın ardından geride bıraktığı boşluğu doldurma konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya. Salah bu süreçte 442 maçta 257 gol atıp 123 asist yaptı ve takımı 2020 ile 2025'te Premier Lig, 2019'da da Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına taşıdı.

Barcola (23 yaşında), Yan Diomande ve İbrahim Mbaye gibi başka isimlerin de aday gösterilmesine rağmen bu yaz Liverpool'un başlıca hedefi olarak öne çıktı. Raporlara göre, Barcola'nın futbol kariyeri şu ana kadar yalnızca Fransa Ligi ile sınırlı olmasına rağmen Paris Saint-Germain oyuncusunun değerini yaklaşık 145 milyon sterlin olarak biçiyor.

Owen, "Liverpool Echo" sitesine yaptığı açıklamalarda, özellikle Barcola'nın sözleşmesinin 2028'e kadar sürmesi ve Fransız kulübünü onu satmaya zorlayan bir şey bulunmaması nedeniyle, Paris Saint-Germain'in Liverpool'un durumundan faydalanmak için fiyatı artırabileceğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Barcola şu an en öne çıkan isim ve müsait görünüyor, ama pahalıya mal olacak. Liverpool'un Salah, Mane ve Diaz'ın ayrılmasının ardından bu mevkide özel bir transfere ihtiyacı var. Belki iki kanat oyuncusuna ihtiyaçları var, ama kesin olan şu ki en az bir tanesine ihtiyaçları var. Ona ilgi duyuyor gibi görünüyorlar ve gerekli niteliklere sahip, ama iş fiyata bağlı olacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Liverpool'da Salah, Mane ve Diaz vardı. Yıllar boyunca kulüpten kanat mevkilerinde oynayan pek çok muhteşem oyuncu geldi geçti, ama Liverpool'da şu an bu tür oyunculardan yana bir kıtlık yaşanıyor gibi görünüyor."

Owen, 145 milyon sterlinlik rakamı, henüz Premier Lig'de kendini kanıtlamamış bir oyuncu için "fahiş ve hayali" olarak değerlendirdi ve şunları ekledi: "En üst düzeyde oynadı, ama bir noktada hayır demeniz gerekir; eğer rakam 145 milyona ulaşırsa, bu çılgınlık olur."

Owen, Salah'ın yerine West Ham'dan Jarrod Bowen ile anlaşmayı tercih ettiğini açıkladı ve bunun "son derece mantıklı" olduğunu değerlendirdi, ancak bu seçeneğin artık geçerli olmadığını da sözlerine ekledi.

İngiliz yıldız şöyle bitirdi: "Sorun şu ki, Liverpool'un üst düzey bir oyuncuya ne kadar ihtiyacı olduğunu herkes biliyor, bu yüzden fahiş bir meblağ ödemek zorunda kalacaklar. Belki yapılması gereken de budur, ama 145 milyon devasa bir rakam."