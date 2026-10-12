Michael Owen, Michael Carrick'in Manchester United'daki geleceğini şu aşamada düşünmeye gerek olmadığını belirtti; takımın bu sezona yaptığı şok edici başlangıca rağmen İngiliz teknik adamın kulübü doğru yola döndürmek için daha fazla zaman hak ettiğini vurguladı.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre, Owen, Carrick'in bu dönemde büyük bir baskıya maruz kalmayı hak etmediğini düşünüyor. Özellikle de geçtiğimiz ocak ve mayıs ayları arasında geçici olarak görevi devraldığı süreçte Manchester United ile elde ettikleri dikkate alındığında. Zira Ruben Amorim'in ayrılığının yarattığı etkileri gidermeyi başarmış ve takımı Premier Lig'de üçüncü sıraya taşımıştı.

Ancak yeni sezonun başlangıcı beklentilerin tamamen aksine gerçekleşti. Manchester United, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilginin ardından Premier Lig puan tablosunda şu anda on üçüncü sırada yer alıyor.

Cumartesi günü alınan sonuç, Manchester United taraftarları için özellikle acı vericiydi. Carrick'in takımı, Roberto De Zerbi yönetiminde kendisi de zorluk yaşayan ve bu sezon hiçbir galibiyet elde edemeyen Tottenham Hotspur karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi.

Bazı taraftarlar Carrick'in görevden alınmasını talep etmekte acele edebilir; özellikle Erik ten Hag ve Amorim'in de görevden alınmalarıyla sonuçlanan sezonlarda son derece kötü başlangıçlar yaşadıkları hatırlanırsa. Buna rağmen Owen, 45 yaşındaki teknik adamın takımı yeniden inşa etmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğuna inanıyor ve Old Trafford'daki mevcut durum hakkında açık sözlü konuştu.

Owen şöyle konuştu: "Daha fazla zaman tanınacağını düşünmek isterim. Yani geçen sezon harika bir iş çıkardı."

Ve ekledi: "Daha fazla zaman hak ettiğini düşünüyorum. Kolayca iki noktaya işaret edebileceğimizi düşünüyorum. Manchester City, hangi takımı desteklediğinize bağlı olarak, VAR kararlarının en iyilerinden ya da en kötülerinden birinden faydalandı ve Manchester United rahatlıkla birkaç puan fazlasına sahip olabilirdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun her şeyi daha iyi hale getireceğini söylemiyorum, ama gerçekçi olalım, Manchester United 10-15 yıldır son derece kötüydü. Geçen sezonun ikinci yarısı, takımın bu zaman dilimindeki en iyi dönemiydi."

Devamında şunları söyledi: "Bu yüzden Manchester United taraftarlarının bu sezonun harika ve çok heyecan verici olabileceğini düşünmesi anlaşılabilir. Takım geçen sezon sergilediği şekilde oynamaya devam etseydi, belki lig şampiyonluğu için yarışabilirdi."

Şöyle devam etti: "Takımın lig şampiyonluğu yarışındaki şansını zaten kaybettiği ve İngiltere Lig Kupası'ndan zaten elendiği hissinin son derece moral bozucu olduğunu düşünüyorum. Önümüzde hâlâ uzun bir sezon var."

Ardından şunları ekledi: "Bunu anlıyorum ve bir miktar hayal kırıklığının neden olduğunu anlıyorum, ancak bu, Michael Carrick'in geçen sezon ortaya koyduklarının ardından aniden muazzam bir baskıya maruz kalması gerektiği anlamına gelmiyor. Kulüp bu yolu zaten denedi; teknik direktörleri görevden alarak, sürekli değiştirerek ve yeni, parlak seçeneği arayarak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kulüp eski teknik direktörlerle, deneyimli teknik direktörlerle ve eski oyuncularla çalıştı. Ayrıca yurt dışından gelen, üzerinde çokça ışık ve cazibe bulunan yeni teknik direktörle anlaştı. Her şeyi denedi. Ve bir noktada, ulaşmak istediğiniz konuma geri dönmenin uzun ve yavaş bir süreç gerektireceğini kabul etmeniz gerekiyor."



