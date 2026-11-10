Real Madrid efsanesi Raúl González, ilk profesyonel teknik direktörlük deneyimine başladıktan sonra, önümüzdeki dönemde Kraliyet kulübüne dönme ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı.

Real Oviedo kulübü, İspanyol Raúl González'i, takımı Cádiz karşısında 2-1'lik galibiyete taşımasına rağmen görevinden alınan Julián Calero'nun yerine ilk takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıkladı.

Bugün Raúl, ilk olarak antrenman kıyafetini giyerek El Requexón sahasında ilk antrenmanını yönetti, ardından Carlos Tartiere Stadı'nda resmi tanıtımı için takım elbise giydi.

Yeni teknik direktöre ilk basın toplantısında kulübün üst yönetiminden bir dizi üye eşlik etti.

Oviedo teklifini kabul etme sırrı

"As" gazetesine göre Raúl, sözlerine bu sabah Oviedo'da hayatını kaybeden polis memurunun ailesine başsağlığı dileyerek başladı ve ardından duygularını şöyle açıkladı: "Antrenörlükten uzak kaldığım bir dönemin ardından, köklü bir geçmişe ve futbola aşık bir şehre sahip bir yer seçmekten heyecan duyuyordum. Kulüp, özellikle de David Fernández (spor direktörü), bu kararı almam ve köklü tarihi ve harika taraftarlarıyla beni heyecanlandıran bu projeyi üstlenmem konusunda beni ikna etti."

Şöyle devam etti: "Başka kulüplerden teklifler aldım, ancak bir süredir şehrin gelişimine katkıda bulunan, inşaatı süren bir spor tesisi olan ve büyümenin sürmesi için temel bir unsur olan bu ciddi yönetime ikna oldum. Spor ve genel idari yönetimdeki kişilerle görüştüm, Cazorla ve César ile konuştum ve bu yerin hedeflediğim şeyleri gerçekleştirme imkânı sunduğunu hissediyorum."

Devamında: "Son derece heyecanlıyım ve katkı sağlayabileceğime inanıyorum, David beni tanıyor ve oyuncuların desteğine ihtiyacım var. Dengeli bir takımımız var ve tüm bunlar bu kararı almam konusunda beni cesaretlendirdi. Doğru anlar zamanı geldiğinde gelir. Bu sezon iyi şeyler gördük ve herkes sıralamada daha iyi bir yeri hak ettiğimizi düşünüyor; biz de bunu başarmaya çalışacağız."

Real Madrid efsanesi şunları belirtti: "Bu kulübün seviyesine çıkmak istiyoruz. Ayırt edici bir kimlik inşa etmek istiyoruz ve olumlu yönlerden yararlanacağız; bunlar da çok, çünkü zaman dar. Oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini sunma konusundaki heyecanını hissettim."

Ekledi: "Bu, mücadelelerle dolu uzun bir yolculuk. İyi bir konumda olmaya çalışacağız ve hedefimiz için savaşacağız; o da ikinci ligde kalmak."

Şöyle açıkladı: "İşleri en iyi şekilde yapmayı severim. Bir oyuncu olarak ne isen osundur. Harika bir takımı yönetmem gerekiyor. Zorlayıcı olacağız, ama bundan keyif alacağız. Futbol benim tutkum; sahada olmak beni mutlulukla dolduruyor. Oyunculara destekleri ve anlayışları için teşekkür ettim. İşleri adım adım ele alacağız ve ben uyum sağlayacağım. İlk maçım Tartiere Stadı'nda bir hazırlık maçıydı; kader bana bu fırsatı sundu."

Real Madrid'e dönüş

Raúl'a önümüzdeki dönemde teknik direktör olarak Real Madrid'e dönme ihtimali soruldu ve Kraliyet kulübünün efsanelerinden biri olarak olumlu yanıt vermek yerine şöyle dedi: "Kendimi burada kalıyor olarak görüyorum. Fırsat ve güven burada bana verildi, son derece mutluyum. Gülümsemeyi durduramıyorum; her gün bu takımla çalışmak benim için bir onur. İnsanların bundan keyif almasını ve cesurca mücadele eden, asla pes etmeyen bir takım görmelerini diliyorum."

Kış transfer dönemiyle ilgili ise şöyle yorumladı: "Her zaman doğru hareket etmeliyiz ve ihtiyacımız olanı talep edeceğiz. Şu anda oyuncuların gelişimini izlediğimiz bir aşamadayız. Neler sunabileceğimizi göreceğiz. Hepimiz tek bir hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Daha güçlü olacağız, iyi bir takımım var, şikâyetçi değilim ve geliştirilebilir yönler görürsek, bunlara yöneleceğiz."

Raúl'un daha önce Real Madrid akademisinde antrenörlük yaptığı, ancak ilk takımı çalıştırmadığı hatırlatılır.