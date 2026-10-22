Bert Konterman, Feyenoord'un gelişiminden büyük heyecan duyuyor ancak eski millî futbolcu, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada önemli bir isimle ilgili soru işaretleri taşıdığını da belirtti.

Feyenoord, çarşamba akşamı Real Betis'e 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci mağlubiyetini aldı. Ancak Konterman, bu yenilginin sonuçları konusunda fazla endişeli değil ve Rotterdam ekibinin pazar günü PSV karşısında farklı bir görüntü sergilemesini bekliyor.

Konterman, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, "Hayır, Feyenoord'un şu anda bulunduğu noktaya bakarsanız bu bir darbe değil" dedi. Eski millî futbolcuya göre Feyenoord, Real Betis karşısında bir fırsatı kaçırdığının ve her zamanki atılganlığıyla cesaretini gösteremediğinin farkında olacaktır. Ancak takım, pazar günü PSV karşısında toparlanabilir.

Konterman, Feyenoord'un gelişiminden genel olarak da büyük heyecan duyuyor. Eski savunma oyuncusu, "İşlerin bu kadar iyi gitmesini müthiş buluyorum. Buldukları formül çok iyi" dedi. Konterman, Sipke Hulshoff ile Giovanni van Bronckhorst arasındaki iş birliğini de övdü.

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Konterman'ın özellikle takdir ettiği isim Givairo Read. Sağ beki Denzel Dumfries ile karşılaştıran Konterman, "Read, potansiyel olarak bir Denzel Dumfries. Çok kaliteli bir oyuncu" dedi. Konterman'a göre Read, teknik açıdan daha donanımlı olduğu için Dumfries'ten bile daha fazla potansiyele sahip olabilir. "Sağ kanatta Hadj Moussa ile uyumu inanılmaz iyi; ikisi o tarafta çok iyi birlikte oynayabiliyor" diye ekledi.

Konterman, orta saha oyuncusunun sahip olduğu niteliklere rağmen Valente konusunda aynı ölçüde olumlu konuşmadı. "Valente için hâlâ kendime biraz şunu soruyorum: Gerçekten o kadar iyi mi? Gerçekten çok, çok üst düzey mi, bilmiyorum." Konterman, Valente'nin kariyerindeki bir sonraki adımda Avrupa'nın zirve altı takımlarının seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor ancak geliştirmesi gereken belirgin yönler de görüyor.

"Valente kendine karşı biraz daha sert olabilir. Bana göre hâlâ biraz 'Joey Veerman kategorisinde'" diyerek eleştirisini sürdürdü. "İkisi de pozisyon oyununda çok iyi, topu çoğu zaman kendi takım arkadaşlarına veriyorlar ama zorlu maçlarda gerektiğinde pragmatik oynayabilmelerini biraz özlüyorum. Biraz daha olgun, biraz daha delikanlı olmalarını."