Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde Eindhoven'i 5-1 yendikleri maçın ardından BBC Sport muhabiri Elizabeth Conway'e karşı tavrıyla büyük övgü topladı. Yıldız oyuncu, röportaj sırasında başka bir gazetecinin Conway'in sözünü kesmesine izin vermedi ve sorularını tamamlaması için ısrar etti.

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İngiliz "Daily Mail" gazetesinin haberine göre, salı günü oynanan maçın ardından Santiago Bernabeu Stadı'ndaki karma bölgede sosyal medyada büyük ilgi gören bir an yaşandı. Conway, Bellingham ile konuşup ona attığı muhteşem golü sorarken başka bir gazeteci araya girerek sohbeti böldü ve muhabir ikinci sorusunu soramadan röportajı bitirmeye çalıştı.

Ancak 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu bu müdahaleye boyun eğmedi ve araya giren gazeteciye dönerek "Pardon, onun bir sorusu daha var" dedi. Birçok kişi bu tavrı, muhabire duyduğu saygının ve onun röportajı müdahale olmadan yapma hakkını gözetmesinin bir ifadesi olarak değerlendirdi.

Olayın görüntüleri sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve Bellingham, kendisini kaliteli bir kişiliğe sahip ve gençlere örnek biri olarak nitelendiren taraftarlardan övgü aldı. Üstelik yıldız oyuncu, müdahale etmek zorunda olmadığı bir durumda gazetecinin işini tamamlama hakkını savunmayı seçti.

Elizabeth Conway da BBC'ye bağlandığı bir yayında olayı anlattı. Real Madrid yıldızının tavrını takdir ettiğini dile getiren Conway, yaşananların İspanya'da büyük medya ilgisi gören İngiliz oyuncuya yönelik taraftar bakışına yeni bir boyut kattığını vurguladı.

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Conway, Santiago Bernabeu'daki karma bölgede röportaj yapmanın zor bir iş olduğunu söyledi ve şöyle açıkladı: "Kelimenin tam anlamıyla bir kaos. Real Madrid'i takip eden İngiliz bir muhabir olarak Jude ile röportaj yapmak tam olarak istediğimiz şey. Bu paha biçilmez bir hazine."

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Conway, Bellingham'ın medya röportajlarında pek sık görünmediğini, özellikle de maçların ardından oyunculardan açıklama almak isteyen gazetecilerin büyük kalabalık oluşturduğu karma bölgede buna daha da az rastlandığını ekledi. Bu durum, ona ulaşmayı ve soru sorma fırsatı yakalamayı son derece zorlaştırıyor.

Karma bölgedeki atmosferi anlatmaya devam eden Conway, gazetecilerin kameralar, mikrofonlar ve muhabirlerin itiş kakışı arasında oyunculara ulaşmak için yarıştığını söyledi. İşini yaparken karşılaştığı zorluklara değinen Conway, "Mikrofonlar, kameralar ve üstünüzden kollarını uzatan uzun boylu adamlar var" diye ekledi.

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Gazeteci, stadyumda bu alanda çalışan çok az sayıdaki kadın muhabirden biri olduğunu, ayrıca Real Madrid'i takip etmek için orada bulunan sınırlı sayıdaki İngiliz gazeteciden biri olduğunu açıkladı. Bu nedenle varlığını kanıtlamak ve röportaj için uygun bir yer bulmak onun için büyük önem taşıyor.

Conway, Bellingham'ın araya girmesini son derece nazik bir davranış olarak değerlendirdi, kişiliğini ve gazetecilere gösterdiği saygıyı övdü. Yaptığı şeyin, onun kibar ve işine saygı duyan bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyleyen Conway, bu anın taraftarların İngiliz yıldızın saha içindeki performansı dışında kişiliğinin başka bir yönünü keşfetmesini sağladığını da ekledi.

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Conway röportaj sırasında Bellingham'a, Eindhoven karşısında 60. dakikada uzak mesafeden attığı muhteşem golün ardından neler hissettiğini sormuştu. Bu gol Real Madrid'i maçta 2-1 öne geçirmiş ve Real Madrid'in 5-1'lik farklı galibiyetle sona eren Avrupa mücadelesindeki üstünlüğünü pekiştirmesine katkı sağlamıştı.

İngiliz orta saha oyuncusu, karşısına çıkan fırsat karşısında biraz şaşırdığını söyledi. Başta pas verebileceği boştaki bir takım arkadaşını aramayı beklediğini, ancak topun şut için uygun bir pozisyona geldiğini fark edince denemeye karar verdiğini anlatan oyuncu şunları söyledi: "Topu kontrol edip ayağıma alabileceğimi biliyordum ama genelde pas verebileceğim boşta kimin olduğuna bakarım. Bu sefer top güzel bir şekilde önüme geldi ve kendi kendime şut çekeceğimi söyledim."

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Bellingham, golün güzel ve takım için önemli olduğunu, çünkü Real Madrid'e ikinci golü getirip maçtaki üstünlüğünü artırdığını ekledi. Ardından Madrid ekibi üstünlüğünü sürdürerek kendi taraftarı önünde mücadeleyi farklı bir skorla kazandı.

Gazeteciye röportajı tamamlama fırsatı tanımasının ardından muhabir ona Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'ndaki mevcut performansı hakkında ne hissettiğini ve şu dönemde kendini en iyi formunda görüp görmediğini sordu. Oyuncu ise geçmişteki performansını değerlendirmekle pek meşgul olmadığını, asıl odağının bir sonraki maça hazırlanmak olduğunu vurguladı.

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Bellingham, "Zihniyet bir sonraki maça odaklanmak üzerine kurulu. Bence seviyen bir sonraki maçtaki performansına bağlı, bir önceki maçta ne yaptığın gerçekten önemli değil" dedi ve her maçın bitiminin ardından odağının hızla bir sonraki mücadeleye hazırlanmaya kaydığını belirtti.

Oyuncu sözlerini, medyayla konuşmaktan keyif almasının önceliklerini değiştirmediğini vurgulayarak tamamladı: "Az önce biten bu maç dahil her şey yolunda, sizinle konuşmak da keyifli ama artık odağımı bir sonraki maça hazırlanmaya çevirmem gerekiyor."

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Conway da röportajın ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve Bellingham'ın sorularını bitirmesini beklediğini belirterek onun tavrını takdir ettiğini gösterdi. Taraftarlar ise Real Madrid'in Eindhoven galibiyetinin ardından en çok paylaşılan anlardan birine dönüşen bu davranışı övmeye devam etti.

Bellingham'ın gecesi attığı muhteşem gol ve Real Madrid'in galibiyetine yaptığı katkıyla sınırlı kalmadı. İngiliz kadın gazeteciye karşı tavrıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız, kişiliği ve medyayla ilgili durumlardaki tutumuyla da ön plana çıktı ve taraftarlardan bu kez saha içindeki performansından bağımsız olarak yeni bir övgü topladı.