İngiltere kaptanı Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or töreninde resmen dünyanın en iyi oyuncusu seçilmesinin ardından ona yönelik övgülere Thomas Tuchel öncülük etti. İngiltere teknik direktörü, kilit golcüsünün kulübü ve millî takımıyla rekorlar kırdığı bir yılın ardından bu prestijli bireysel ödülü kazanmasından büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

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İngiltere kaptanı için altın bir gece

İkonik Wembley Stadyumu'nun kemeri pazartesi gecesi, Kane'in dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesini kutlamak için parlak altın renginde ışıklandırıldı. 33 yaşındaki forvet, Bayern Münih ve İngiltere adına 73 kez fileleri havalandırdığı olağanüstü bir bireysel sezonun ardından 2026 Ballon d'Or ödülünü kazandı. Kane, Michael Owen'ın 2001'deki başarısından bu yana Altın Top'u kazanan ilk İngiliz erkek futbolcu olarak ülke futbolu için önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Kane, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile girdiği çekişmeli üçlü yarıştan galip çıktı. FIFA sıralamasında en üstte yer alan ülkelerden 100 gazetecinin oluşturduğu kurul, gol yollarındaki istikrarıyla rakipsiz olan üretken forvet lehine oy kullandı. Törenin, Kane'in profesyonel yolculuğuna başladığı yerden yalnızca birkaç mil uzakta, Londra'nın merkezinde düzenlenmesi, ödülün ülkeye gelişini özellikle anlamlı kıldı.

Tuchel, İngiliz futbolunun tarihî dönüm noktasını kutladı

Tuchel, Kane'i dikkat çekici başarısından ötürü överken forvetin yarattığı etkiyi anlatacak sıfatları çoktan tükettiğini kabul etti. Kane'in gol yollarındaki etkinliğine hem kulüp hem de millî takım düzeyinde yakından tanıklık eden Tuchel, 33 yaşındaki oyuncuyu tebrik etmekte gecikmedi. Tuchel, "Hak ettiğin Ballon d'Or için tebrikler Harry! Performanslarını anlatacak övgü sözcüklerini uzun zaman önce tükettim ama artık futbol dünyası tarafından resmen takdir edildiğini görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

"25 yıl sonra bu büyük ödülü kazanan ilk İngiliz olmak, bunu daha da özel kılıyor. Senin liderliğine sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu anın tadını sevdiklerinle birlikte çıkaracağını, ardından da en iyi yaptığın işe, gol atıp futbol maçları kazanmaya döneceğini biliyorum."

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Millî takımdaki başarı ödülü getirdi

Kane'in bireysel performansına, millî takım düzeyinde yoğun geçen yaz dönemindeki liderliği de eklendi. İngiltere'yi 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan isimlerden biri oldu. Ancak İngiltere, son dört takım arasındaki Arjantin karşılaşmasının son dakikalarında gelen sonuçla turnuvaya üzücü biçimde veda etti. Finale çıkamamanın yarattığı ortak hayal kırıklığına rağmen Kane'in turnuvaya yaptığı genel katkı inkâr edilemezdi.

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Turnuva boyunca altı gol atan forvet, İngiltere'nin eleme turlarının ilk aşamalarını etkili bir şekilde geçmesine yardımcı oldu. Çeyrek finalde ve yarı finalde gol atamasa da rakip savunmalar için sürekli bir tehdit oluşturdu. İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı yenerek turnuvayı olumlu bir sonuçla tamamladı ve takımın zorlu mücadelesi iyi bir şekilde noktalandı.

Kane'den İngiltere'deki takım arkadaşlarına teşekkür

Londra'daki törende sahneye çıkan forvet, gördüğü takdir karşısında duygulandı. Konuşmasında, sporun zirvesine ulaşmasına yardımcı olanların payını vurguladı. Başarısındaki kilit etkenlerden biri olarak özellikle İngiltere kampında oluşturulan ortama işaret etti. Kane, bir kupa kazanmanın ortak ve en büyük öncelik olmaya devam ettiğini, ancak bu bireysel ödülün yıl boyunca kendisini destekleyen tüm takıma ait olduğunu vurguladı.

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Kane, "İngiltere'deki tüm takım arkadaşlarıma: Özel bir yıl geçirdik. Mükemmel bir yıl değildi ama pek çok güzel an yaşadık. Aramızda güçlü bir bağ, büyük bir birliktelik kurduk. Antrenman yapışımız, oynayışımız, Dünya Kupası sırasında oteldeki birlikteliğimiz... Kaptanınız olmak, size liderlik etmek gerçekten bir onur. Bu beni son derece gururlandırıyor. Bu ödül kesinlikle hepimizin" dedi.



