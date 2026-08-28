Otuz yıl önce, Atlanta'dan iki 21 yaşındaki genç, hip-hop'ın yönünü değiştirmeye yardımcı olan bir albüm yayımladı.

ATLiens ile André 3000 ve Big Boi, o dönemdeki neredeyse her şeyden farklı tınlayan bir proje ortaya koydu. İddialı, sinematik ve belirgin şekilde Güneyli olan bu çalışma, dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere Outkast'i şekillendiren hayatlara, mahallelere ve topluluklara açılan bir pencere sundu.

Albüm, ikiliyi bambaşka bir seviyeye taşıdı ve Atlanta'nın müzikte en etkili kültür merkezlerinden biri olarak konumlanmasına yardımcı oldu. Aradan geçen otuz yılın ardından Outkast, yolculuğunun başladığı topluluğa bir şeyler geri vererek bu mirası kutluyor.

GOAL

İkili bir kez daha MUNDIAL ile güçlerini birleştirdi; bu kez amaç, Atlanta merkezli ve misyonu kent genelinde gençlerin futbola ücretsiz erişimini sağlamak olan kâr amacı gütmeyen Soccer in the Streets ile iş birliği içinde sınırlı sayıda ATLiens futbol forması üretmek.

Projenin bir parçası olarak, André 3000 ve Big Boi'nin Tri-Cities High School'da okurken tanıştığı East Point'teki Soccer in the Streets genç takımları için resmi ATLiens formaları hazırlandı. Bu formalar, takımlar tarafından bu sezon maçlarda giyilecek.

Formanın sınırlı sayıdaki bir serisi de MUNDIAL aracılığıyla dünya genelinde satışa sunulacak ve gelirlerin bir bölümü, Soccer in the Streets'in Atlanta genelindeki ücretsiz gençlik futbol programlarına aktarılacak.

Tasarım, hem ATLiens'ın görsel dünyasından hem de 1990'ların bol kesim futbol formalarından ilham alıyor. Büyük bir yakaya, eski okul tarzı köşeli bir kesime, yanlarda tekrar eden ATLiens “A” şeritlerine ve ön tarafta karanlıkta parlayan bir sponsor logosuna sahip.

Big Boi de kısa süre önce yapılan bir antrenman sırasında East Point takımlarından birini ziyaret ederek yeni formaları oyunculara bizzat teslim etti.

Outkast için bu iş birliği, ikilinin kariyerini tanımlayan albümlerden birini kutlamaktan daha fazlasını ifade ediyor. Bu proje, ATLiens'ın mirasını ona ilham veren Atlanta topluluğuyla buluştururken, aynı zamanda futbol aracılığıyla şehrin gelecek nesline yeni fırsatlar sunuyor.