Otuz yıl önce Atlanta’dan 21 yaşındaki iki genç, hip-hop’ın yönünü değiştirmeye yardımcı olan bir albüm yayımladı.

André 3000 ve Big Boi, ATLiens ile o dönemde neredeyse hiçbir şeye benzemeyen bir çalışmaya imza attı. İddialı, sinematik ve kendine özgü biçimde Güneyli olan albüm, dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere Outkast’i şekillendiren hayatları, mahalleleri ve toplulukları tanıma fırsatı sundu.

Albüm, ikiliyi bambaşka bir seviyeye taşırken Atlanta’nın müziğin en etkili kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkmasına da yardımcı oldu. Otuz yıl sonra Outkast, yolculuğunun başladığı topluluğa katkıda bulunarak bu mirası kutluyor.

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İkili, MUNDIAL ile bir kez daha iş birliği yaparak bu kez Atlanta genelinde gençlere ücretsiz futbol oynama imkânı sunmayı amaçlayan, Atlanta merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş Soccer in the Streets ile birlikte sınırlı sayıda ATLiens temalı futbol forması hazırladı.

Proje kapsamında, André 3000 ile Big Boi’nin Tri-Cities High School’da okurken tanıştığı East Point’teki Soccer in the Streets genç takımları için resmî ATLiens formaları üretildi. Takımlar bu sezon maçlarda bu formaları giyecek.

Formanın sınırlı sayıdaki bir üretimi de MUNDIAL aracılığıyla dünya genelinde satışa sunulacak. Gelirin bir bölümü, Soccer in the Streets’in Atlanta genelindeki ücretsiz gençlik futbolu programlarına aktarılacak.

Tasarım, hem ATLiens’ın görsel dünyasından hem de 1990’ların bol futbol formalarından ilham alıyor. Formada büyük bir yaka, eski tarz geniş ve düz bir kesim, yanlarda tekrarlanan ATLiens “A” harfli şeritler ve ön yüzde karanlıkta parlayan bir sponsor logosu bulunuyor.

Big Boi, yakın zamanda East Point takımlarından birinin antrenmanını ziyaret ederek yeni formaları oyunculara bizzat teslim etti.

Outkast için bu iş birliği, ikilinin en önemli albümlerinden birini kutlamaktan daha fazlasını ifade ediyor. ATLiens’ın mirasını, albüme ilham veren Atlanta topluluğuyla buluştururken futbol aracılığıyla kentin yeni nesline yeni fırsatlar sunuyor.