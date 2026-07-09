Oussama Targhalline’nin Feyenoord’daki geleceğiyle ilgili büyük haber

Taraftar sitesi FR12’nin Perşembe öğleden sonra verdiği habere göre, Feyenoord orta saha oyuncusu Oussama Targhalline’in sözleşmesini yeniden müzakere ederek uzatacak.

Rotterdam ekibi, Kazablanka doğumlu 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna yakında daha iyi şartlar sunan bir sözleşme teklif edecek. Targhalline, Robin van Persie'nin yönetiminde Feyenoord'un önemli bir oyuncusu haline geldi.

Feyenoord, bu yeni sözleşmeyle, Transfermarkt'a göre şu anda 16 milyon euro değerinde olan Targhalline'e duyduğu güveni vurguluyor.

Feyenoord, Targhalline'i 2025 kışında Le Havre'dan sadece 450.000 avroya transfer etmişti. 11 kez Fas milli takımında forma giyen oyuncunun mevcut sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam edecekti.

Targhalline, Feyenoord formasıyla şu ana kadar 39 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda iki gol attı, dört asist yaptı.

Giovanni van Bronckhorst'un da, cumartesi günü FC Dordrecht ile oynanan hazırlık maçında (0-6 galibiyet) bir devre forma giyen Targhalline'den etkilendiği belirtiliyor.

Schapekoppen karşısında Targhalline, Calvin Stengs’e bir asist ve Gonçalo Borges’e bir ön asist yaptı.