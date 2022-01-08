Ousmane Dembele'nin Barcelona'dan istediği maaş karşısında Xavi'nin dili tutuldu

Xavi yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Barcelona, bir yandan ekonomik tabloyu düzeltmeye gayret ederken, bir yandan da geleceğin kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor.

Manchester City'den Ferran Torres'i transfer eden Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi takımda tutabilmek için de çabalarını sürdürüyor.

Neler yaşandı?

Ancak, Torres ve Dembele'yi takımın temel parçaları haline getirmeyi planlayan Xavi'nin karşısına beklemediği bir engel çıktı.

Daha önce kulüple yaptığı görüşmelerde maaş indirimine gitmeye sıcak baktığını belirten Dembele, Ferran Torres transferinin ardından fikrini değiştirdi.

Barcelona'nın kendisinden indirim talep ederken Torres'e 55 milyon euro bonservis ödemesinden rahatsız olan Dembele, maaş beklentisini tavana çekti.

Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre; Dembele'nin 43 milyon euro net maaş + 7 milyon euro bonus isteği karşısında Xavi'nin adeta dili tutuldu.

İspanyol teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Dembele'yi takımda tutma konusunda ümitli konuşmuştu. Dembele'nin kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusuna dönüşebileceğini söyleyen Xavi, Fransız yıldızın gelişimi için ideal adresin Barcelona olduğunu vurgulamıştı.

Bayern ihtimali de zora girdi

Adı Dembele'yle sıkça anılan kulüplerden biri Bayern Münih. Fakat 24 yaşındaki oyuncunun astronomik maaş talebi Bayern'in de transferden vazgeçmesine neden olabilir.

Alman ekibinde şu anda en yüksek maaşı alan isim, yılda 19.5 milyon euro kazanan Robert Lewandowski. Bayern'in Dembele'yi takımın en çok kazanan ismi yapması pek olası gözükmüyor.

Martial ile takas edilebilir

Manchester United'ın da Dembele'yi istediği yönünde haberler çıkmıştı. Son olarak Barcelona'nın da Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olan Anthony Martial ile ilgilendiği iddia edildi. Bu iki oyuncunun yer değiştireceği bir takas, iki kulübün sorunlarını da çözebilir.

Martial için bir diğer La Liga kulübü Sevilla kiralama teklifinde bulunmuş, ancak Manchester United, maaşın sadece bir kısmını ödemek isteyen Sevilla'ya olumsuz yanıt vermişti.

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