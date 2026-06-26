Ousmane Dembélé, ilk yarıda attığı üç golle parladı ve Fransa’ya Norveç karşısında grup birinciliğini kazandırdı

Fransa da bu Dünya Kupası’ndaki üçüncü maçını kazandı. Boston’da Norveç, Ousmane Dembélé’nin hat-trick’i de etkisiyle 1-4 mağlup edildi. Böylece Fransa grubu birinci sırada tamamlarken, Norveç ikinci sırada yer aldı.

Her iki ülke de daha önce son 32'ye kalmayı garantilemişti, bu nedenle bu maç sadece grubu birinci ve ikinci olarak kimin bitireceği konusunda bir mücadeleye dönüştü. Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken, bu nedenle Erling Braut Haaland ve Martin Ødegaard gibi yıldız oyuncularını dinlendirmeye karar verdi. Fransa'da ise teknik direktör Didier Deschamps, annesinin cenaze törenine katılmak üzere maçta yer almadı.

Fransa maça hızlı başladı; daha 20 saniye geçmeden Kylian Mbappé topu üst direğe çarptırdı. Altıncı dakikada ise gol geldi: Dembélé, karşısındaki rakibini çalımlayarak topu uzak köşeye gönderdi.

Ve bu, sağ kanat oyuncusunun ilk yarıdaki performansı oldu. İlk yarının ilerleyen dakikalarında topu iki kez uzak köşeye kıvrılttırarak hat-trick yaptı: 0-2 ve 1-3. Bu goller arasında, Fransa’nın zayıf savunmasını değerlendiren Thelo Aasgaard, kısa köşeye attığı bir şutla skoru değiştirdi.

İkinci yarı başlar başlamaz Norveç, maça yeniden tam anlamıyla geri dönmek için mükemmel bir fırsat yakaladı. Theo Hernández’in Oscar Bobb’a yaptığı faulün ardından top penaltı noktasına gitti. Ancak eski FC Groningen forveti Jørgen Strand Larsen’in penaltısı, Mike Maignan tarafından kurtarıldı.

Fransa, ikinci yarıda açıkça daha sakin bir oyun sergiledi. Norveç ise sahanın diğer tarafında ara sıra atak denemeleri yapsa da, Maignan’ın mükemmel kurtarışları da etkisiyle bu denemelerden gol çıkmadı. Désiré Doué, uzatma dakikalarında kafayla skoru 1-4’e getirdi.

Fransa, bir sonraki turda grubunu üçüncü sırada bitiren bir ülkeyle karşılaşacak. Bu ülkenin hangisi olduğu daha sonra açıklanacak. Eleme aşamasının ilerleyen turlarında Fransızlar, Almanya (sekiz finale) ve Hollanda (çeyrek finale) ile karşılaşabilir. Norveç ise bir sonraki turda Fildişi Sahili ile mücadele edecek.