Ousmane Dembele Barcelona ile iki senelik sözleşme imzalayacak

Neymar'ın 222 milyon euro karşılığında futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak PSG'ye imza atmasının ardından Brezilyalı oyuncunun boşluğunu doldurmak için Barcelona'ya transfer olan ancak yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Ousmane Dembele'nin kontrat sorunu çözüme kavuşuyor.

Footmercato'da yer alan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabileceğini savunduğu Fransız oyuncu, takımıyla kontratını yenilemeye hazırlanıyor.

Menajerinin takım değişikliği ısrarı ve Newcastle United ile Bayern Münih'ten gelen tekliflere rağmen takımda kalmayı tercih eden Dembele'nin 2024'e dek Barça'da kalması bekleniyor.

Barcelona Sportif Direktörü Mateo Alemany geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dembele'nin 31 Aralık'tan önce sözleşme imzalaması gerektiğine vurgu yapmış ve oyuncunun kontratını uzatmaması halinde 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla görüşebileceğini söylemişti.

İki senelik sözleşme

Dembele'nin yeni sözleşme imzalamaması halinde yıldız oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için Ocak ayında oyuncuyu satmayı da masaya yatıran Barcelona yönetimi bu alternatife de sıcak bakıyordu.

Habere göre ilk etapta iki senelik bir sözleşme imzalayacak olan Dembele, Xavi'nin takımında kilit oyuncu olma sözü tutulursa daha uzun bir sözleşme imzalayacak.

2017'de 105 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu La Liga'da çıktığı 86 karşılaşmada rakip fileleri 18 kez sarsmıştı.

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