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Ounahi, Panathinaikos serüveninin ilk satırını yazıyor: Üçlü golün atıldığı gecede ilk katkı

Panathinaikos - Panetolikos
Panathinaikos
Panetolikos
Yunanistan 1
A. Ounahi
Yunanistan
Fas

Milli oyuncu, Yunanistan'da kendini gösteriyor.

Faslı milli oyuncu Azzeddine Ounahi, takımının bugün Pazar günü konuğu Panetolikos'u 3-0 mağlup ettiği ve Yunanistan Süper Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında oynanan karşılaşmada, Panathinaikos formasıyla ilk gollerini kaydetti.

Panathinaikos'ta skoru 14. dakikada Taborda açtı; ardından Ounahi 39. dakikada ikinci golü ekleyerek bu yazki transfer döneminde katıldığı Yunan takımıyla ilk imzasını attı.

Panathinaikos'un üçlemesini uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Calabria tamamladı ve takım, farklı bir galibiyetle skoru pekiştirerek ligde yeni bir zafer daha elde etti.

İlk on birde yer alan Ounahi 61. dakikada sahayı terk etti; bu, yine ilk on birde başlayan vatandaşı Imran Louza'nın oyundan çıkarıldığı dakika oldu.

Ounahi ve Louza, Panathinaikos'a bu yazki transfer döneminde katılmıştı. Ounahi kulüple 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalarken, Louza Yunan takımına 2029'a kadar bağlı bulunuyor.

Yunanistan Kupa 1
Kifisia FC crest
Kifisia FC
KIF
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Yunanistan 1
Panetolikos crest
Panetolikos
PAT
PAOK Thessaloniki FC crest
PAOK Thessaloniki FC
PAO
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