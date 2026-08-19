Ounahi için dörtlü savaş: İngiltere ve Suudi Arabistan, Fas yıldızını kapmak için mücadeleyi kızıştırıyor

Faslı yıldız Azzeddine Ounahi'nin adı, dört büyük kulübün yaz transfer döneminin kapanmasından önce kendisini kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girmesiyle transfer piyasasının gündemine güçlü bir şekilde yeniden oturdu. Bu gelişme, oyuncunun Girona ile yaşadığı kısa maceraya son verebilir.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin özel haberi, son saatlerde rekabet tablosunun kökten değiştiğini ortaya koydu. İngiliz Hull City ve Ipswich Town ile Suudi kulüp Al-Ittihad, Faslı milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler listesine katıldı ve son günlerde ilgisini güçlü bir şekilde tazeleyen Ajax Amsterdam ile rekabete girişti.

"SER" radyosuna göre, Ounahi'nin geleceği neredeyse kesin olarak Montilivi sahasının dışında görünüyor. Dört kulüp, hem oyuncuyu hem de Girona yönetimini ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Sportif açıdan en cazip seçeneğin Hollanda alternatifi olduğu görülüyor; zira bu seçenek, Girona'daki önceki tecrübesinden Ounahi'yi iyi tanıyan ve onu yeniden kadrosuna katmakta ısrarcı olan teknik direktör Míchel'in varlığıyla belirleyici bir avantaja sahip.

Girona'nın yüksek maddi talepleri ve şiddetli rekabet, geçtiğimiz haftalarda Ounahi'nin Ajax'a transferini engellemişti. Ancak Hollandalı devin güçlü bir şekilde geri dönmesi, kartları yeniden karıştırdı ve rekabeti alevlendirdi.

İngiltere cephesinde ise Championship piyasası büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Hem Hull City hem de Ipswich Town, Fas'ın yıldızını kadrolarına katmak için büyük bir istek gösteriyor. Al-Ittihad'ın devreye girmesi cazip bir maddi seçeneği temsil etse de, oyuncu ikna olmak için sağlam bir sportif proje şartı koşuyor.

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Bu dörtlü mücadele, Ounahi'nin Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımının ardından son dönemde Girona'ya dönmesinin akabinde geldi. Oyuncu, Dünya Kupası finallerinde gol atan ilk Girona oyuncusu olarak tarihe geçmiş ve bu başarı, piyasadaki değerini büyük ölçüde yükseltmişti.

Buna karşılık Girona teknik direktörü Quique Sánchez, dosyanın sonuçlanmasını beklemeye devam ediyor. Ounahi resmi olarak hâlâ takım kadrosunda yer alsa da, ayrılığı kulübe güçlü bir maddi katkı sağlayacak ve piyasa kapanmadan önce kadroyu güçlendirmeye devam etmek için maaş bütçesinde geniş bir alan açacak.