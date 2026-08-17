18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Ounahi geleceğine karar veriyor: Faslı yıldız Avrupa devleri ile Suudi Arabistan Ligi arasında tercih yapıyor

A. Ounahi
Al Ittihad
Barcelona
M.City
Atletico Madrid
Ajax
Transfers
Ajax - PEC Zwolle
PEC Zwolle
Eredivisie
Al Qadsiah - Al Ittihad
Al Qadsiah
Premier Lig
Atletico Madrid - Malaga
Malaga
La Liga
Barcelona - Al Ahly SC
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche - Barcelona
Elche
M.City - AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Premier Lig
Fas
Hollanda
Suudi Arabistan
İspanya
Mısır
İngiltere

Bir sonraki durak neresi olacak?

Faslı milli oyuncu Azzeddine Ounahi, birçok Avrupa ve Suudi Arabistan kulübünün kendisiyle ilgilenmesinin ardından, devam eden yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Girona'dan ayrılmaya yaklaştı.

Azzeddine Ounahi, Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası finallerine katılmasının ardından bir süre dinlendikten sonra Girona'ya geri döndü.

Oyuncunun geçen sezon sergilediği üstün performanslar ve Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki dikkat çeken çıkışı, gerek İspanya Ligi içinde gerekse dışında birçok kulübün ilgisini çekmesinde etkili oldu; özellikle de Fas'ın kadrosundaki temel unsurlardan biri olması nedeniyle.

Fas menşeli "Le360 Sport" sitesi, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ve İngiltere'nin Hull City kulüplerinin yanı sıra Hollanda'nın Ajax Amsterdam takımının da devam eden yaz transfer döneminde Ounahi ile anlaşma isteğini ortaya koyduğunu aktardı.

Site, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Fas Milli Takımı'nın orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler listesine katıldığını ekledi ve Ajax'ın şu anda Ounahi transferini bitirmeye en yakın takım olarak göründüğüne işaret etti.

Ounahi'nin adı, İspanyol medya raporlarına göre devam eden yaz transfer döneminde Barcelona veya Manchester City'ye transfer olmakla anılmıştı; ancak bu ilgi şimdiye kadar oyuncuyla anlaşmak için resmi tekliflere dönüşmedi.

26 yaşındaki Ounahi, Fas Milli Takımı ile 2022 ve 2026 Dünya Kupası'nın iki edisyonundaki katılımında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı; Fas forması altında sergilediği dikkat çekici performanslar, onu birçok Avrupa ve Suudi Arabistan kulübünün odağı hâline getirdi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin