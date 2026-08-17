Faslı milli oyuncu Azzeddine Ounahi, birçok Avrupa ve Suudi Arabistan kulübünün kendisiyle ilgilenmesinin ardından, devam eden yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Girona'dan ayrılmaya yaklaştı.

Azzeddine Ounahi, Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası finallerine katılmasının ardından bir süre dinlendikten sonra Girona'ya geri döndü.

Oyuncunun geçen sezon sergilediği üstün performanslar ve Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki dikkat çeken çıkışı, gerek İspanya Ligi içinde gerekse dışında birçok kulübün ilgisini çekmesinde etkili oldu; özellikle de Fas'ın kadrosundaki temel unsurlardan biri olması nedeniyle.

Fas menşeli "Le360 Sport" sitesi, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ve İngiltere'nin Hull City kulüplerinin yanı sıra Hollanda'nın Ajax Amsterdam takımının da devam eden yaz transfer döneminde Ounahi ile anlaşma isteğini ortaya koyduğunu aktardı.

Site, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Fas Milli Takımı'nın orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler listesine katıldığını ekledi ve Ajax'ın şu anda Ounahi transferini bitirmeye en yakın takım olarak göründüğüne işaret etti.

Ounahi'nin adı, İspanyol medya raporlarına göre devam eden yaz transfer döneminde Barcelona veya Manchester City'ye transfer olmakla anılmıştı; ancak bu ilgi şimdiye kadar oyuncuyla anlaşmak için resmi tekliflere dönüşmedi.

26 yaşındaki Ounahi, Fas Milli Takımı ile 2022 ve 2026 Dünya Kupası'nın iki edisyonundaki katılımında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı; Fas forması altında sergilediği dikkat çekici performanslar, onu birçok Avrupa ve Suudi Arabistan kulübünün odağı hâline getirdi.