Oulissi, neden Fas karşısında Dembélé’nin golünü kutlamaktan mahrum bırakıldı?

Bugün Cuma günü yayınlanan bir haber, dün Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas karşısında Ousmane Dembélé’nin attığı ikinci golün kutlanmasının engellenmesinin ardındaki sırrı ortaya çıkardı.

Boston’da oynanan maçta Fransa milli takımı, ikinci yarıda yedi dakika içinde atılan iki gol sayesinde 2-0 galip geldi. Maçı domine eden Les Bleus, Fas engelini aşarak Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

Kaptan Kylian Mbappé, ilk yarıda Faslı kaleci Yassine Bono’nun Real Madrid’in forvetinin penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından, kavisli bir şutla ilk golü attı. Faslı kaleci ise daha sonra Ousmane Dembélé’nin şutunu uzaklaştıramadı ve bu gol Fransızların üstünlüğünü ikiye katladı.

Bu galibiyetle Fransa Milli Takımı, önümüzdeki Salı günü Dallas’ta oynanacak Dünya Kupası yarı finalinin ilk maçında İspanya veya Belçika ile karşılaşmaya hak kazandı ve üst üste üçüncü kez finale yükselmeye sadece 90 dakika uzaklıkta kaldı.

"Sportbible" ağının haberine göre, Fransa'nın Fas kalesine attığı ikinci gol, saha kenarında coşkulu kutlamalara yol açtı; ancak taraftarlar, Fransa'nın yıldızı Michael Olise'nin yedek kaleci Brice Samba tarafından kutlama grubuna katılmasının engellendiğini fark etti.

Rennes oyuncusunun bu hızlı düşüncesi, oyun kurallarının 8. maddesinin birinci fıkrasını bildiğini ortaya koydu; bu hareket, ülkesinin iki gol üstünlüğünü korumada belki de belirleyici oldu.

Oyun kurallarının 8. maddesi şu şekilde belirtir: “Her başlama vuruşunda, vuruşu yapan oyuncu hariç tüm oyuncular kendi yarı sahalarında bulunmalıdır.”

Bu kuralın uygulanması sadece saha içindeki oyuncularla sınırlıdır ve rakip yarı sahada oyunun aktif olarak devam etmesini engelleyecek hiçbir oyuncu bulunmadığından, Fransa başlama vuruşu şartlarını yerine getirmiş olacaktı ve Fas’ın önlerinde hiçbir Fransız oyuncu bulunmadan oyuna devam etmesine izin verilecekti.

Samba, Oulissi’nin kutlama yapan oyuncu grubuna doğru koşmasını durdurarak “tüm oyuncuların” kendi yarı sahasında bulunmamasını sağladı ve böylece maçın bitimine 20 dakikadan fazla süre kalmışken Fas milli takımını farkı azaltmak için engelsiz bir şekilde oyuna başlama hakkından mahrum bıraktı.