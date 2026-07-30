Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'nı kazanmayı başaramaması ve dünya şampiyonluğunun güçlü adaylarından biri olmasına rağmen dördüncülükle yetinmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı, turnuvanın başında muhteşem bir performans sergiledi ancak yarı finalde daha sonra şampiyon olan İspanya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Deschamps, Dünya Kupası'nın ardından, Fransa'nın teknik direktörlüğünün başında geçirdiği 14 yılın sonunda görevi bıraktı ve yerini Zinedine Zidane aldı.

Olise, resmi Instagram sayfası üzerinden paylaştığı bir mesajda şunları söyledi: "Kupayı kazanamamak büyük bir hayal kırıklığı. Başından beri bu turnuvanın bu şekilde biteceğini hayal etmemiştik. Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması giymek her zaman gördüğüm bir rüya oldu ve öyle kalmaya devam edecek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kupayı kaldıramamış olsak da, Dünya Kupası tarihinde en fazla asist sayısı rekorunu (7 asist) kırmaktan gurur duyuyorum. Ama her şeyden önce, burada olup takım arkadaşlarım, teknik ekip, antrenörler ve tüm Fransa Milli Takımı taraftarlarıyla birlikte hepimiz bir arada Dünya Kupası'nı kazandığımızı duyurmayı tercih ederdim."

Ve şunları ekledi: "İşte bizi motive etmeye devam edecek olan hedef bu ve gelecekte size daha fazla sevinç anı ve unutulmaz hatıralar sunmayı umuyoruz. Ayrıca beni ilk kez milli takıma davet ettiği ve en zor anlarda bile bana duyduğu güven için hocaya teşekkür etmek istiyorum. Her zaman minnettar kalacağım ve seçeceğiniz yol her ne olursa olsun gelecekte size her türlü başarıyı diliyorum. Teşekkürler Fransa."







