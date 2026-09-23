Ouazane neden Hollanda Milli Takımı yerine Fas’ı tercih ediyor

Abdellah Ouazane, Fas Milli Takımı’ndan aldığı davetten dolayı havalara uçuyor. Ajax’ın 17 yaşındaki kanat oyuncusu, bu milli maç döneminde kartvizitini bırakmakta kararlı.

“Burada olduğum için mutluyum ve milli takım, teknik direktör, oyuncular ve bu ülkedeki herkes için her şeyimi vermeye hazırım. Bunu dört gözle bekliyorum ve hazırım” ifadelerini, Fas kanalı FRMF ile yaptığı söyleşide coşkulu bir şekilde kullandı.

Ouazane, Hollanda’yı da seçebilirdi. Ancak Ajaxlı oyuncunun vurguladığı üzere Fas’a karşı hisleri daha güçlü. Daha önce Fas için çeşitli genç milli maçlarda forma giyen oyuncu, artık gerçek iş için hazır.

“Bu ülke için canımı vermeye hazırım. Hepimiz biliyoruz ki iki yıl önce Fas’ı seçtim ve sebebi de bu. Son iki yılda bunun ne kadar hızlı gelişebildiğini hepimiz gördük” diyen Ajax’ta çıkış yapan hücum oyuncusu, sözlerini böyle sürdürdü.

Ouazane, tüm coşkuya rağmen ayaklarının yerden kesilmesine izin vermiyor. Henüz çok genç olan kanat oyuncusu, teknik direktör Mohamed Ouahbi’ye karşı kendisini hâlâ tamamen kanıtlaması gerektiğini biliyor. “Ben daha sadece 17 yaşındayım ve öğrenecek çok şeyim var ama burada olmamın sebebi de bu.”

Kanat oyuncusu özellikle Fas kadrosundaki tecrübeli milli futbolculardan bir şeyler öğrenmeyi umuyor. “Burada olmak güzel ama aynı zamanda bir öğrenme anı. Çocuklardan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Her şeyimi vermeye hazırım.”