Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vahbi, son dönemde Süfyan Amrabat ve Abdüssamed Ezzelzuli'yi çevreleyen tartışmalara nokta koydu. Fas orta saha oyuncusunun geçmişinin ona saygı ve takdir kazandırdığını ancak seçim sürecinde imtiyaz sağlamadığını vurgulayan Vahbi, Sebte şehrine destek mesajı içeren forma nedeniyle çıkan gürültüye rağmen Real Betis'in yıldızına duyduğu güveni de dile getirdi.

Vahbi bugün perşembe günü, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmayı sağlayacak elemelerin birinci ve ikinci hafta maçları kapsamında Gabon ve Lesotho ile oynanacak karşılaşmaların yanı sıra Gana ile yapılacak hazırlık maçı için oyuncu listesini açıkladı.

Vahbi, Muhammed VI Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, milli takımın eski oyuncusu Süfyan Amrabat'ın milli takımlardaki futbol kariyerini bırakacağını açıklamadan önce yönelttiği beklenmedik eleştirilere yanıt verdi.

Amrabat, geçtiğimiz hafta Fas forması altında futbolu geçici olarak bırakacağını açıklayarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Instagram platformundaki resmi hesabından paylaştığı uzun bir mesajda, Ajax Amsterdam'ın yıldızı, Vahbi görevde olduğu sürece Fas Milli Takımı'nda oynamayacağını yazmıştı.

Fas'ın "Hesport" sitesinin aktardığına göre buna yanıt olarak Vahbi, Süfyan Amrabat'ın son yıllarda Fas Milli Takımı'na çok şey kattığını söyledi ve oyuncunun ortaya koyduklarının unutulmaması gerektiğini vurgularken, aynı zamanda kendisi ile Amrabat ya da Fas teknik ekibinin fertleri arasında herhangi bir anlaşmazlık veya çekişme bulunduğunu yalanladı.

Geçmişin oyuncuya saygı ve takdir kazandırdığını ancak milli takım içinde imtiyaz sağlamadığını belirten Vahbi, mevcut durumun ve oyuncunun kulübüyle aldığı oyun dakikalarının seçim sürecinde esas alınan kriterler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Vahbi, Amrabat açısından sorunun esasen son dönemde kulübüyle maçlardaki az oynamasına bağlı olduğunu ekleyerek, milli takıma çağrılmadan önce sürekli rekabet ve hazır olma halinin önemine işaret ederek şunları söyledi: "Oyuncu açısından sorun oyun dakikalarında."

Vahbi Ezzelzuli'yi savundu

Ezzelzuli'nin Sebte şehri halkına destek veren bir forma giymesi nedeniyle çıkan tartışmaya değinen Vahbi, hiçbir tarafın oyuncunun Fas sevgisinden ya da milli takım forması uğruna ortaya koyduklarından şüphe edemeyeceğini vurguladı.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü, Ezzelzuli'nin uzun bir aradan sonra sahalara yeni döndüğüne ve oynamak için hevesli olduğuna dikkat çekerek, bunun kendi yorumuna göre oyuncunun forma üzerine yazılı ibareye ve boyutlarına odaklanmamasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Vahbi, Ezzelzuli ile ilgilenilmesi ve seviyesini kademeli olarak yeniden kazanması için ona yardım edilmesi gerektiğini vurgularken, aynı zamanda oyunculara destek olunması ve sportif meselelerin siyasete sokulmaması çağrısında bulundu.

Mevcut dönemin oyuncuların, özellikle de zor dönemlerden geçmiş ya da rekabetten uzak kalmış olanların en iyi seviyelerine dönmelerine yardımcı olmayı gerektirdiğini vurguladı.

Villarreal ve Real Betis, geçtiğimiz pazartesi günü "La Ceramica" stadının çimlerine, Sebte halkıyla dayanışma girişimi olarak "Hepimiz Sebteliyiz" sloganını taşıyan formalarla çıkmıştı.

Fas'ta doğan ve İspanya'nın Elche şehrinde büyüyen oyuncunun bu formayla görünmesi, sosyal medya siteleri üzerinden Faslı takipçilerden gelen bir dizi eleştiri, hakaret ve tehdide maruz kalmasına yol açtı; bu durum onu, saldırı dalgasını durdurma çabasıyla "Instagram" hesabından paylaştığı tek fotoğrafı silmeye itti.

Vahbi'den oyunculara transfer döneminde tavsiyeler

Son yaz transfer dönemindeki oyuncu transferlerine ilişkin olarak Vahbi, bazı isimlerin tercihleri konusunda kendisine danıştığını belirterek, hem kişisel çıkarlarına hem de milli takımın çıkarına hizmet edecek şekilde onlara tavsiyeler sunmaya çalıştığını açıkladı.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü aynı zamanda, oyuncuların çıkarlarını gözeten kişilerle de çevrili olduğunu vurguladı.

Fas Milli Takımı, 25 Eylül cuma günü Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nın çimlerinde Gabon ile karşılaşacak; ardından takip eden salı günü Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde Lesotho ile karşı karşıya gelecek.

Fas ayrıca 4 Ekim'de Tanca şehrinde Gana ile bir hazırlık maçı oynayacak.

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