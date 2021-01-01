Otomatik ofsayt teknolojisi geliyor: 2022'de hayata geçiyor

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 2022 Dünya Kupası'nda otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını belirtti.

Futbolda VAR teknolojisine rağmen yıllardır değişmeyen tek şey, ofsayt tartışmaları. Bir türlü bitmek bilmeyen bu tartışmaları sona erdirmek için FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda farklı bir yöntem deneme kararı aldı.

FIFA'da futbol geliştirme departmanında yöneticilik yapan Arsene Wenger, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını söyledi.

Arsene Wenger neler söyledi?

Fransız antrenör, otomatik ofsayt teknolojisi sayesinde, bir oyuncu ofsayta düştüğü anda yardımcı hakemlere anlık mesaj gönderileceğini belirtti.

"Yaklaşık 70 saniye ya da 1 dakika 20 saniye kadar beklemeliyiz. Bu çok önemli, çünkü bazı maçlarda birçok gol sevincinin sonradan iptal edildiği oluyor. Otomatik ofsayt 2022'ye kadar hazır olur diye düşünüyorum.

"Ofsaytlarda sinyal doğrudan yan hakeme gidecek, ve kolundaki saatte ona ofsayt olup olmadığını gösteren kırmızı bir ışık yanacak"

Ofsayt kuralın değişiklik çalışmaları

Arsene Wenger, ofsayt kuralında da radikal bir değişiklik yapılacağının altını çizdi.

"Benim önerim, bir oyuncunun gol atarken kullanabileceği herhangi bir uzvunun rakip oyuncu ile aynı çizgide olması halinde pozisyonun ofsayt olmaması yönünde"

Tecrübeli teknik direktör ayrıca Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Arsene Wenger'in antrenörlük kariyerinden satırbaşları

Antrenörlük kariyerine Strasbourg'un U19 takımında başlayan Arsene Wenger, ilk teknik direktörlük kariyerine ise, Nancy'de başladı.

1987'de Monaco'nun başına geçen Wenger, 1994 yılına kadar burada kaldı. 3 sezon Japon ekibi Nagoya Grampus'u çalıştıran Wenger, 1996 yılında Arsenal'in menajeri oldu.

Uzun yıllar Arsenal'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcı 2018 yılında görevinden ayrıldı.