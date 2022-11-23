Otistik bir çocuğun eline vurarak telefonunu düşüren Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Portekizli süperstar için işler yolunda gitmiyor.

Otistik bir çocuğun cep telefonuna vurup düşüren Cristiano Ronaldo'ya İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 50 bin Sterlin para cezası ve iki maç men cezası verildi.

37 yaşındaki futbolcu, bu yılın nisan ayında Everton'a karşı alınan yenilginin ardından yaşanan olaydan sonra FA tarafından "uygunsuz ve/veya şiddet içeren" davranışla suçlandı.

Ne oldu?

Polis, Goodison Park'ta sahadan ayrıldığında Jacob Kelly'nin telefonunu elinden düşürdüğü, cihazı parçaladığı ve annesine göre 14 yaşındaki çocuğu eli morarmış ve şişmiş halde bıraktığı için onu uyardı.

The Mirror'a göre FA, cezasını ve yazılı gerekçesini bugün açıklayacak. Bu karar, Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar tarafından sözleşmesinin feshedilmesinden sonra geldi.

Bir ceza, başka bir Premier Lig kulübüne katılsa bile forvetin iki maç için askıya alınmasına neden olacak. Chelsea ve Newcastle, şu anda ülkesinin perşembe günü Gana'ya karşı oynayacağı Dünya Kupası açılışına hazırlanan Portekizli oyuncu için bir hamle ile bağlantılı durumda bulunuyor.

Ronaldo, United'ın Goodison Park'ta 1-0 mağlup olduğu maçın ardından tünele doğru ilerlerken 14 yaşındaki öğrencinin telefonunu elinden düşürdü.

Olayın ardından Instagram hesabından özür diledi ve taraftarı, Old Trafford'da maç izlemeye davet etti.

Ronaldo ne söyledi?

Portekizli süperstar şöyle yazmıştı: "Karşılaştığımız gibi zor anlarda duygularla baş etmek asla kolay değil.

"Yine de her zaman saygılı, sabırlı olmalı ve güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız.

"Sinirlendiğim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir göstergesi olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum."

Çocuğun annesi ne cevap verdi?

Ancak Ronaldo'nun özrü, çocuğun annesi Sarah Kelly tarafından reddedildi:

"Ağlıyordum, sarsıldım, Jacob tamamen şoktaydı. O, otistik ve aynı zamanda dispraksi hastası, bu yüzden olanları gerçekten sindiremedi.

"Oğlum, otistik bir çocuk ve bir futbolcu tarafından saldırıya uğradı, bu olayı bir anne olarak böyle görüyorum."