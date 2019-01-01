Osmanlıspor - Altınordu maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

TFF 1. Lig'in beşinci haftasında Osmanlıspor, Altınordu'yu konuk edecek.

Sezona galibiyeti ile başlayan ancak sonrasında oynadığı üç maçtan bir puan çıkartabilen , sezona ve Karagümrük mağlubiyetleri ile başladıktan sonra oynadığı iki maçtan dört puan çıkartmayı başaran ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16:30'da bşalayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlancak.

İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçı da deplasman takımları kazanmıştı.

Altınordu, rakibini 1-0 mağlup ederken; Osmanlıspor da 3-0 kazanmıştı.