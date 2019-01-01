Osmanlıspor - Altınordu maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)
Yorum()
AA
Sezona Boluspor galibiyeti ile başlayan ancak sonrasında oynadığı üç maçtan bir puan çıkartabilen Osmanlıspor, sezona Hatayspor ve Karagümrük mağlubiyetleri ile başladıktan sonra oynadığı iki maçtan dört puan çıkartmayı başaran Altınordu ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 16:30'da bşalayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlancak.
İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçı da deplasman takımları kazanmıştı.
Altınordu, rakibini 1-0 mağlup ederken; Osmanlıspor da 3-0 kazanmıştı.