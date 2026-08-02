Osimhen ile Galatasaray arasında anlaşmazlık: Barcelona onu kadrosuna katar mı?

Victor Osimhen, mevcut yaz transfer döneminin son haftalarında en çok talep gören forvet haline gelebilir; yeter ki Galatasaray ve oyuncunun kendisi ayrılığa kapı aralasın. Tüm işaretler de bunun gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Tottenham, Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için 60 milyon euro civarında bir ilk teklifte bulundu, ancak Türk kulübü bu teklifi reddetti.

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Katalan "Sport" gazetesine göre, haftalardır Barcelona içinde Osimhen'in yaklaşık 75 milyon euro karşılığında ayrılabileceği konuşuluyor. Ancak yüksek maaşı en büyük engeli oluşturuyor; zira net olarak yaklaşık 15 milyon euro kazanıyor, buna prim ödemeleri de ekleniyor ve ayrıca tüm imaj haklarına da kendisi sahip.

Maaşında indirime razı olmazsa, transfer son derece maliyetli olacak; ki oyuncu şimdiye kadar bunu düşünmüş değil.

Türkiye'de sorunlar

Son günlerde, oyuncu ile Galatasaray arasında vergi sorunları yaşandığına dair söylentiler yayıldı; ayrıca Osimhen'in takım kaptanlığı pazubandını bıraktığı da konuşuldu. Bunlar, havanın değişmekte olduğuna işaret edebilecek belirtiler.

Atletico Madrid oyuncu hakkında bilgi aldı, ancak yüksek maaşı nedeniyle o da geri adım attı. Barcelona ise, Osimhen'in en üst düzeyde bir forvet olduğunu kabul etmesine rağmen, şu an için bu ihtimali değerlendirmiyor.

Önümüzdeki günlerin neler getireceğini ve Nijeryalının sonunda ayrılmaya razı olup olmayacağını görmek için beklemek gerekiyor; özellikle de son iki yıldır Türkiye'de rahat ettiği düşünülünce.

Net olarak görünen şey ise Osimhen'in İtalya'ya transfer olmayacağı; çünkü sözleşmesinde onu bir Serie A kulübüne satmayı zorlaştıran bir madde bulunuyor. Böyle bir durumda Galatasaray'ın Napoli'ye 70 milyon euro ödemesi gerekecek. Bu nedenle bir sonraki durağı İngiltere ya da İspanya olabilir.