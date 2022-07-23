Oscar'ın inanılmaz öyküsü - Chelsea'nin umut bağladığı yıldızdan Çin'de mahsur kalan bir futbolcuya dönüştü

Brezilyalının 2017'de Şangay'a gidişi futbol dünyasını sallamıştı, fakat 67 milyon sterlinlik transferi umduğu gibi sonuçlanmadı.

2010'larda Avrupalı yıldızların Çin Süper Ligi'ne yaptığı akın şu anda kulağa gerçek dışı gibi geliyor.

Bir dönem sınırsız ekonomik kaynaklara sahip olan Çin kulüpleri koronavirüs pandemisiyle sarsıldı. Cedric Bakambu'dan Anthony Modeste'ye kadar birçok oyuncu bilindik kıyılara döndü.

Ancak bir isim Asya'da kalmayı sürdürüyor. Üstelik o belki de gidenlerin en ünlüsü. Peki, Oscar neden Avrupa'ya dönmedi?

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2012 yazında Chelsea'ye transfer olan Oscar, 2015'teki Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra Lig Kupası ve Avrupa Ligi zaferleri de yaşamıştı.

Stamford Bridge'de teknik direktörlerin biri gelip biri giderken, Oscar değişmeyen isimdi. Roberto Di Matteo, Rafael Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink ve Antonio Conte'nin takımı çalıştırdığı dört buçuk yılda 200'ün üzerinde maça çıktı.

Ancak, Chelsea'de iki kez yılın golü ödülünü kazanmasına rağmen hiçbir zaman beklenen gol sayılarına ulaşamadı. Orta sahada ve hücum hattında neredeyse her pozisyonda görev yapan Oscar toplamda 38 gol attı.

Getty/GOAL

Brezilyalıya yer açabilmek için Kevin De Bruyne'yi satan Chelsea'nin bu kararı gün geçtikçe daha aptalca gözükürken, Oscar'ın giderek daha geride oynatılması da transfer edilme sebebi olan yaratıcılığını sergilemesini engelliyordu.

Yine de hem Premier Lig'de, hem Avrupa'da takımın kilit isimlerinden biri olmayı sürdürdü, ta ki Ocak 2017'de Şangay SIPG takımına transfer olacağı açıklanana dek.

O tarihte henüz 25 yaşındaydı. Daha zirve yıllarına bile gelmemişti ve uzun süre Chelsea'de kalması bekleniyordu.

Bunun yerine 67 milyon sterlin bonservis ve haftalık 400 bin sterlin maaşla Çin'e gitmeyi seçti. Bu karar onu dünyanın en çok kazanan beşinci oyuncusu yapmıştı.

Oscar paranın transferde önemli bir rol oynadığını hiçbir zaman inkar etmedi. Brezilya'da fakir bir ailede doğan ve üç yaşından bu yana sadece annesi tarafından büyütülen Oscar, kısa zaman çok para kazanmayı kafasına koymuştu.

O dönemde Conte'nin 3-4-3'ünde Oscar'a fazla yer de kalmamıştı. Cesc Fabregas ve N'Golo Kante merkezde, Eden Hazard ve Pedro ise kanatlarda birinci tercih konumundaydı.

Gelelim Oscar'ın Çin'deki performansına. Uzakdoğu'da sergilediği istikrarsız performans Chelsea'nin onu satmakla doğru bir karar verdiğinin kanıtı gibiydi.

Getty/GOAL

En iyi yılı olan 2018'de 12 gol atarak Şangay'ın tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu ve yılın takımına seçildi.

Ancak ilerleyen yıllarda hem goller, hem kupalar adeta kurudu. Oscar son iki sezonda beşer golde kalırken, Şangay Port ismini alan takım 2021'deki ikincilikten öteye gidemedi.

Asıl şaşırtıcı olan, ligin popülarite anlamında zirve yaptığı dönemde gelen Axel Witsel, Yannick Carrasco gibi isimler çoktan Avrupa'ya dönmüşken Oscar'ın Çin'de kalmaya devam etmesiydi.

Sözleşmesini 2024'e kadar uzatan ve 2016'dan beri Brezilya milli takımında oynamayan Oscar'ın Çin vatandaşlığına geçmesi bile söz konusuydu.

Sportscene'e konuşan Oscar bu konuda şunları söylemişti:

"Elbette bunu düşünüyorum, çünkü burada oynarken Brezilya milli takımına seçilmem çok zor, ama Çin'deki herkes ne kadar iyi oynadığımı görüyor."

"Çin milli takımının iyi bir orta sahaya ihtiyacı var, onlara katkı verebilirim. Çin'i seviyorum."

Fakat, 30 yaşındaki Oscar bugünlerde Avrupa'ya dönüş için bir yol arıyor ve bunu dile getirmekten çekinmiyor.

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Eylül 2020'de, milli takımdan ve Chelsea'den arkadaşları David Luiz ve Willian'ın onu Arsenal'a çağırdığını açıklamıştı, fakat bu iki isim de Mikel Arteta tarafından takımdan gönderildi. Oscar ise gözünü başka bir yöne çevirdi.

2021 yılı boyunca sık sık Chelsea'ye dönmekten bahseden Oscar, ilk olarak Ocak ayında Yellow and Green Football'a konuştu.

"Orada güzel bir hikaye yazdım. Brezilyalılara fazla güvenmedikleri bir dönemde, genç yaşıma rağmen Premier Lig'e gittim."

"Bakış açısının değişmesine yardımcı oldum. Artık yaşım ilerledi, ama iyi oynadığım ve iyi istatistiklere sahip olduğum sürece Chelsea'de bana yer olduğuna inanıyorum."

Birkaç ay sonra talkSPORT'a; "Kariyerimi Chelsea'de bitirmeyi düşünüyorum, çünkü orada güzel günler geçirdim" açıklamasını yapan Oscar, Mayıs ayında GOAL'e verdiği röportajda ise, "Chelsea'yle aramda iyi bir ilişki var. Kulübe ve taraftarlara büyük sevgi duyuyorum. Kontratım sona erince değerlendireceğim takımlardan biri Chelsea" ifadelerini kullanmıştı.

Chelsea'den bu çağrıya karşılık gelmeyince Oscar, Avrupa'daki diğer adresleri gündemine aldı.

Ocak 2022'de adı Barcelona'yla anılan Oscar'ın bu transferin gerçekleşebilmesi için maaşında indirime gideceği konuşuluyordu.

Oscar en nihayetinde Avrupa'ya dönebilir, fakat 30'un yanlış tarafına geçtiğini ve eskisi kadar gol atamadığını göz önüne alırsak, hayalindeki üst düzey kulüplerden birinin formasını giymesi pek olası gözükmüyor.