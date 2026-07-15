Oscar Gloukh, Jordi Cruijff ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmeden çok net bir izlenim edindi

Oscar Gloukh için Ajax’taki ilk sezonu umduğu gibi geçmedi. Orta saha oyuncusu, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği demeçte, bunun yeni teknik direktör Jordi Cruijff ile görüşme yapması için yeterli bir neden olduğunu söyledi.

Ancak bu görüşme neredeyse hiç futbolla ilgili değildi, daha çok Gloukh’un geçmişiyle ilgiliydi. Gloukh, “Cruijff’e göre İsrailli mizacı İspanyol mizacına benzetilebilir” dedi. “İkimiz de konuşurken ellerimizi çok kullanırız ve çabuk sinirlenebilir ya da duygusal olabiliriz. Jordi bana şöyle dedi: ‘Seni maçta oynarken gördüğümde seni anlıyorum.’”

Gloukh bu sözlere son derece katılıyor ve Cruijff ile yaptığı sohbetten çok iyi bir hisle ayrılıyor. “Doğru. Bazen sahada belki de sinirli ya da hayal kırıklığına uğramış gibi görünebilirim, ama bu tamamen kendimi kanıtlama arzumun bir göstergesidir.”

Gloukh, Hollanda’daki ilk sezonunda istediği kadar sık sahada yer alamamış olsa da, Ajax’tan hemen ayrılmayı düşünmüyor. Tatilini, kendine yeni hedefler belirlemek için değerlendirdiğini söylüyor.

“Bu ikinci yılda ilk 11’in değişmez bir oyuncusu olmalıyım, bu en önemli hedefim. Ben her zaman topu isteyen biriyim, arkamda bir rakip olsa bile. Asla saklanmam. Eğer güveni kazanabilirsem, her şey yoluna girecek. Olumlu bakıyorum,” diyor Gloukh.

Yani ayrılmak kesinlikle söz konusu değil. “Tamamen Ajax’a odaklanıyorum. Kalacağım. Tabii kulüp başka bir karar vermezse.”

Çarşamba günü Gloukh, Ajax’ın VfL Bochum ile oynadığı hazırlık maçında (1-1) yine ilk 11’de yer aldı. Bu maçta Caio Henrique’nin attığı 1-0’lık golün oluşmasında önemli bir rol oynadı.