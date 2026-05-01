Oscar Gloukh, Ajax'taki ilk sezonu hakkında samimi açıklamalarda bulundu: "Beklediğim..."

Ajax yeniden Hollanda'nın en iyi kulübü olmalı. Oscar Gloukh, NOS ile yaptığı kapsamlı röportajda bu sonuca varıyor.

22 yaşındaki Gloukh, geçen yaz RB Salzburg'dan yaklaşık 15 milyon euroya transfer edildi. PSV ile oynanacak önemli maç öncesinde, şu ana kadarki ilk sezonunu değerlendiriyor.

"Daha fazla oynamayı bekliyordum, ancak rekabetin olduğunu biliyordum. Fırsatı yakaladığımda değerlendirmeliyim," diyor Gloukh dürüstçe.

Gloukh, Ajax'a geldiğinden bu yana 36 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

Gloukh, Ajax'ta kendisinden ve takım arkadaşlarından daha fazlasını bekliyor. “Hollanda'nın en iyisi olmalıyız. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermeliyiz. Burada bir kupa kazanmak istiyorum.”

Hayal kırıklığı yaratan performanslara rağmen Gloukh, Amsterdam’da mutlu. “Şehri ve futbolu seviyorum. Futbol dışında mutluysan, bunu sahaya da yansıtıyorsun.”

Gloukh'un Ajax ile sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor. Önümüzdeki cumartesi, Eylül ayında gol attığı PSV ile önemli bir iç saha maçı bekliyor.