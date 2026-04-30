Óscar García, transfer piyasasında ilgi görüyor: 'Hollandalı kulüp, Ajax'tan bilgi alıyor'

Marca gazetesi muhabiri Matteo Moretto, Perşembe günü X platformunda Óscar García'nın ilgi konusunda hiçbir şikâyeti olmadığını yazdı. Bu sezonun sonunda Ajax, 53 yaşındaki İspanyol teknik direktörle görüşmeye başlayacak.

Moretto'ya göre, García'nın Ajax'taki geleceği büyük ölçüde son üç lig maçındaki performansına ve Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ne (ön eleme turlarına) kalıp kalmayacağına bağlı.

Mayıs ayında teknik direktör Jordi Cruijff, García ile masaya oturacak. Sözleşmeye göre, García, Jong Ajax'ın baş antrenörü olarak 2027 ortasına kadar görevde kalacak.

A takıma transferinden sonra gelecek sezonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı, bu nedenle yeni bilgiler bekleniyor.

Moretto, García'nın birçok seçeneği olduğunu düşünüyor. "García ile ilgilenen Hollandalı, Fransız ve İspanyol takımlar var ve bunlar Ajax'tan bilgi talep etmişler."

Ne yazık ki, Fabrizio Romano ile sık sık işbirliği yapan İspanyol transfer muhabiri, somut isimler vermiyor.

Cumartesi günü García'yı Ajax'ın geçici teknik direktörü olarak son derece zor bir görev bekliyor. O gün, lig şampiyonu PSV, Johan Cruijff ArenA'ya konuk olacak.