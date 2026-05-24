Óscar García, FC Utrecht ile oynanan play-off maçında Kasper Dolberg'i tercih ederek Sean Steur'u geride bıraktı

Ajax, Conference League'in grup aşamasına kalmak için FC Utrecht ile mücadele ediyor. Teknik direktör Óscar García, play-off finali için kadrosunu açıkladı.

Maarten Paes, Volendam'da bir kez daha kaleyi koruyacak. García, savunmasında da herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bu, Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa'nın (sol) kanatları, Aaron Bouwman ve Youri Baas'ın ise stoperleri oynayacağı anlamına geliyor.

Hırvat Josip Sutalo'nun Dünya Kupası öncesinde risk almak istemediği ve bu nedenle play-off finalini kaçıracağı söyleniyor. Ko Itakura ise kadroda yer alıyor, ancak yedek kulübesinde oturuyor.

Ajax'ın orta sahasında da bir sürpriz var. Sean Steur kadroda yer almıyor: Youri Regeer ilk 11'de başlıyor ve bu nedenle Volendamlı oyuncu Kras Stadyumu'nda sadece yedek kulübesinde oturacak. FC Groningen'e karşı 1-0'lık golün sahibi Davy Klaassen ve 2-0'lık golün sahibi Jorthy Mokio, üçlü orta sahayı tamamlıyor.

Wout Weghorst, final maçı hazırlıkları sırasında biraz rahatsızdı ve cumartesi günü antrenmana sadece kısmen katıldı. Yedek olarak oynamak için yeterince iyileşti, ancak ilk 11'de Kasper Dolberg yer alıyor. Steven Berghuis (sağda) ve Mika Godts (solda), Danimarkalı forvetin paslarını alması gerekiyor.

Ajax kadrosu: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts

FC Utrecht kadrosu: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Horemans, Zechiël, De Wit; Cathline, Stepanov, Karlsson.