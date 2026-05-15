Óscar García, ESPN muhabirini tamamen şaşkına çevirdi: “Ajax gelecek sezon şampiyon olacak”

Cristian Willaert, Óscar García’nın ESPN röportajındaki açıklamalarına şaşırdı. Ajax’ın geçici teknik direktörü, Amsterdam ekibinin geleceğine olan güvenini dikkat çekici bir şekilde dile getirdi ve hatta gelecek sezon için şampiyonluk öngörüsünde bulundu.

García, Ajax'ın teknik direktörü olarak kalmak istiyor. İspanyol teknik adam, kulübe aşık olduğunu ve Ajax'taki insanlarla çalışmaktan keyif aldığını belirtti. "Burası büyük ve harika bir kulüp. Bunu daha önce de söylemiştim, ama gerçekten buna inanıyorum: gelecek sezon Ajax şampiyon olacak."

Willaert kulaklarına inanamadı ve teyit istedi, bunun üzerine teknik direktör sözlerini tekrarladı. “Peki ya sen teknik direktör olarak? Bunun mümkün olduğunu mu düşünüyorsun?”, diye sordu Willaert.

“Benimle ya da başka bir antrenörle, ama Ajax’ın gelecek sezon şampiyon olacağından eminim,” diyor García kararlı bir şekilde. “Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsiniz ki, çünkü PSV’nin, ne bileyim, beş yüz puan gerisindesiniz. Onların harika bir kadrosu ve harika bir antrenörü var,” diyor şaşkın ESPN muhabiri.

İspanyol teknik direktör, yazın ardından puan tablosunun yeniden sıfırdan başlayacağına dikkat çekiyor. Yine de Willaert, Ajax’ın sınırlı mali imkanlarla nihayet yeniden şampiyon olacak bir üst düzey takım kurmayı nasıl başaracağını merak ediyor.

“Bu benim için bir soru değil,” diyor García ve teknik direktör Jordi Cruijff’e atıfta bulunuyor. “Buna gerçekten inanıyorum.” Ardından geçici teknik direktör, başarının anahtarını belirtiyor. “Sadece diğerlerinden daha fazla maç kazanmalısınız. İyi performanslarla bu başarılabilir.”

Willaert, García'nın cevabından memnun kalmaz ve takımın geçen sezondan daha iyi performans göstermesini nasıl sağlayacağını öğrenmek ister. Ajax oyuncusu sözlerini bulmakta zorlanır, ardından sıkı çalışmak gerektiğini söyler. “Sıkı çalışmaya inanıyorum ve Cruijff'in planları var. Bunun işe yarayacağından eminim.”