Óscar García, NU.nl'e verdiği röportajda Ajax teknik direktörlüğündeki kısa dönemini değerlendirdi. İspanyol teknik adam, takımdan alınabilecek en yüksek verimi aldığını düşünüyor. Bununla birlikte, bu sezon çok daha iyi iş çıkaracağına da inanıyor.

García, mart ayında sportif direktör Jordi Cruyff tarafından Fred Grim'in yerine getirildi. Görevi, takımın Avrupa kupalarına katılmasını sağlamaktı. García, "Kadrodaki oyunculardan alınabilecek her şeyi aldım" diyor.

"Göreve geldiğimde kulüpteki insanlar Avrupa kupalarına bile katılamamaktan çok korkuyordu. Sonuçta belki kusursuz değil ama iyi bir iş çıkardık. Bir kulübün hedefi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaksa buna uygun bir kadrosu ve istikrarlı performans gösterebilen bir takımı olmalı. Bu, kalite kadar devamlılık ve kulüp içinde net bir yön de gerektirir. Bu sezon bunlara sahipler."

Cruyff geçen yaz kadroya büyük yatırım yaptı ve şampiyonluk yarışına hemen girmesi beklenen bir takım kurdu. García, "Jordi'nin planlarını biliyordum" dedi. "Kaç oyuncu geleceğini bilmiyordum ama belki de ilk 11'in yarısı kadar oyuncu transfer edip şampiyon olabilecek bir kadro kuracağını biliyordum."

"O zaman da 'Benimle ya da başka bir teknik direktörle, Ajax gelecek sezon şampiyon olacak' demiştim. Belki şu anda bunu henüz göstermiyorlar ama bu sezon şampiyon olacaklar. Bu kadroyla geçen sezona göre yüzde 100 daha iyi iş çıkarırdım" görüşünü dile getirdi.

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García da kalmak istiyordu ancak Cruyff, Míchel Sánchez ile devam etme kararı aldı. "Ligin son haftalarında hiçbir haber almıyorsanız başka birini seçmişler demektir. Futbol dünyasında işler böyle yürür. Son maçtan iki gün sonra görevimin sona erdiğini öğrendim. Elbette bu benim için büyük bir hayal kırıklığıydı."

Buna karşın García, Ajax'a yardım etme kararından pişman değil. "Hayır, bugün de aynı kararı verirdim. O dönemde benim için çok büyük bir fırsattı. Elbette sonrasında durum değişti ama bundan pişmanlık duyamam. Ajax harika bir kulüp."

García şu anda Polonya ekibi Pogon Szczecin'in teknik direktörlüğünü yapıyor. Kulüp ligde üçüncülüğü paylaşıyor ve on maçtır yenilmiyor.