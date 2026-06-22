Óscar García, Ajax’tan ayrılmasından bir gün sonra aniden yeni bir iş buldu

Güvenilir Polonyalı medya kuruluşu Meczyki’nin haberine göre, Óscar García, Polonya’nın Pogon Szczecin takımının yeni teknik direktörü olmak üzere.

Pazar günü Ajax, bir basın açıklamasıyla García ile olan işbirliğinin derhal sona erdiğini duyurdu. Kulüp, ona gelecekte başarılar diledi.

García’nın geleceği ise Polonya’da. Pogon, geçen sezon ülkenin en üst liginde dokuzuncu sırada yer almıştı.

Meczyki’ye göre, García’nın gelişiyle Pogon yaz transfer dönemindeki ilk transferini de garantilemiş oldu. İspanyol teknik adam, şu anda Legia Varşova’da forma giyen 33 yaşındaki forvet Jean-Pierre Nsame ile görüşmeler yaptı. García, onu Pogon’a transfer etmek istiyor.

García, Jordi Cruijff’in Ajax’ta teknik direktör olarak göreve başlamasının hemen ardından Jong Ajax’ın teknik direktörlüğüne atandı, ancak kısa sürede terfi aldı.

Cruijff, ligin bitimine birkaç ay kala geçici teknik direktör Fred Grim’i görevden alıp yerine García’yı getirmeye karar verdi.

İspanyol teknik adamın yönetiminde Ajax, VriendenLoterij Eredivisie’de beşinci sırada yer aldı ve ardından Conference League ön eleme turuna katılma hakkı kazandıran play-off’ları kazandı.