Óscar García, Ajax’ın sc Heerenveen ile oynadığı son lig maçı sonrasında şiddetli eleştirilere maruz kaldı. ESPN yorumcusu Bram van Polen, İspanyol teknik direktörü takımını “kurban etmekle” suçluyor.

García, geçen hafta FC Utrecht'e karşı 1-2 yenildikleri maçın ardından, "O benim takımım değildi" dedi. "Buraya üçüncü teknik direktör olarak geldim. Benim görevim, elimden gelenin en iyisini yapmak. Eğer burada oynuyorlarsa, onları Ajax için yeterince iyi bulan biri vardır."

Algemeen Dagblad gazetesi bu açıklamaları zaten "beceriksizce" olarak nitelendirmişti, ancak Van Polen şimdi De Eretribune'de bir adım daha ileri gidiyor. "Bence o takımı kurban etti," diyor eski PEC Zwolle oyuncusu.

“Kaptan olarak ne derdim? Cidden, teknik direktör, bu ne demek oluyor? Bunu sorardım,” diye haykırıyor. “Teknik direktör olarak takımının arkasında durmalısın ve bu tür şeyleri asla dışarıya sızdırmamalısın. Bunu içerde tutmalısın.”

Ronald Waterreus ise İspanyol teknik adama anlayış gösteriyor. “Söylemesi pek akıllıca değil ama aslında haklı. Bu, gelecek yıl bu oyuncularla çalışmayacağını bilen bir teknik direktörün sözleri gibi geliyor. Ama tabii, kaptan olsaydım teknik direktörle bir kahve içerdim.”

Yine de Waterreus, García’nın değişen tavrını dikkat çekici buluyor. “Ajax’ın teknik direktörü olduğunda, García kadronun kalitesine göre Ajax’ın sıralamada çok geride olduğunu düşünüyordu. Ama şimdi işleri yoluna koyamayınca, suç oyuncularında. Ben olsam, teknik direktörün yanına gidip şöyle derdim: dostum, durum nasıl?”

Karim El Ahmadi, Jordi Cruijff’in yoğun bir transfer yazına hazırlandığını düşünüyor. “Bu, Ajax’ta çok şey olacağının bir işareti.”