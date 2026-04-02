Óscar García, Ajax'a karşı merhamet göstermiyor: "Daha iyi olduğunu kanıtlaması gerekiyor"

Óscar García, Perşembe öğleden sonra Ajax'ın basın toplantısında Oscar Gloukh'un şu anki rolünden bahsetti. İspanyol teknik direktör, milyonlarca euroya transfer edilen oyuncunun daha sık forma giymek istediğini kabul ediyor.

Mart ayında göreve getirilen García, Gloukh ile düzenli olarak görüşüyor. “4-2-3-1 sisteminde sol kanatta veya forvetin arkasında oynamak istiyor. Gloukh yetenekli bir oyuncu ve farklı pozisyonlarda oynayabilir.”

García'ya göre Gloukh'un her zaman oynamaması, esas olarak kendisinden kaynaklanıyor. “Bir oyuncu, diğer oyunculardan daha iyi olduğunu göstermeli. Sadece bana değil, önceki teknik direktörlere de öyleydi. Durumu değiştirmek için kendini geliştirmeli ve çok çalışmalısın.”

García, Gloukh'u hala iyi bir oyuncu olarak görüyor. “Kale önünde tehlikeli bir oyuncu, ancak futbol bundan ibaret değil.”

Gloukh'un Amsterdam kulübüne yaklaşık 15 milyon avroya mal olması, kadro politikası açısından bir fark yaratmıyor. “Benim için o sadece kadrodaki bir oyuncu. Onu kullanmak istersek, hazır olmalı ve kendini göstermeli.”

22 yaşındaki Gloukh, şu ana kadar Ajax formasıyla 33 maça çıktı. Bu maçlarda sekiz gol attı ve beş asist yaptı.

Gloukh'un istatistikleri oldukça iyi. Yine de önümüzdeki sezon Ajax'ta oynayıp oynamayacağı giderek daha fazla sorgulanıyor.