Oscar Bobb, son dakikalarda attığı harika golle Fulham’a galibiyeti getirdi. Fulham, cumartesi günü kümede kalma mücadelesindeki rakibi Coventry’yi 1-0 yenerek Premier League’de son üç sıradan çıktı. Kanat oyuncusunun kulüp formasıyla en üst ligde attığı ilk gol, Alvaro Arbeloa’nın takımına dokuz denemedeki ilk deplasman galibiyetini kazandırdı. Frank Lampard’ın Coventry’si ise üst üste ikinci yenilgisinin ardından sondan ikinci sırada kaldı.

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Bobb, Fulham’ın deplasman galibiyeti hasretine son verdi

Press Association’ın haberine göre Fulham, Oscar Bobb’un kulüp formasıyla Premier League’de attığı ilk gol sayesinde Coventry deplasmanında 1-0 kazanarak deplasmandaki kötü gidişatına nihayet son verdi. Kanat oyuncusu, 80. dakikada bireysel becerisini konuşturup ceza sahasına girerek topu uzak köşeye gönderdi.

Bu, Bobb’un ocak ayında Manchester City’den 27 milyon sterlin karşılığında transfer olmasından bu yana tüm kulvarlardaki yalnızca ikinci golüydü. Şubat ayından bu yana çıktığı dokuz deplasman maçındaki ilk galibiyetini alan Fulham, bir hafta önce de Hull’u 1-0 yenerek ligdeki galibiyetsiz başlangıcına son vermişti.

King’in şutu direğe takıldı, maçta kalite düşük kaldı

Güne son üç sırada başlayan iki takımın mücadelesinde kaliteli pozisyonlar azdı. Josh King, 18. dakikada ceza sahasında bulduğu geniş alanı değerlendirip gol perdesini açabilirdi ancak sert şutu direğin üst kısmına çarptı. Dönen topa vuran Alex Iwobi ise meşin yuvarlağı farklı şekilde üstten auta gönderdi.

Coventry, Bernd Leno’yu ciddi biçimde zorlamadan çok sayıda yarım fırsat yakaladı. Bobby Thomas, Jack Rudoni’nin serbest vuruşunda topu kafayla dışarı gönderdi. Brandon Thomas-Asante, Jay Dasilva’nın ortasına kafayla vurdu ancak isabet sağlayamadı. Antonee Robinson’ın hatalı geri pası Thomas-Asante’ye bir fırsat daha sundu fakat zayıf şutu kolayca kontrol edildi.

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Fulham topa hâkim oldu ancak gol bulmakta zorlandı

Fulham topa sahip olma üstünlüğünü elinde tuttu ancak bu sezon şimdiye kadar olduğu gibi bu üstünlüğü gole çevirmekte zorlandı. Milan van Ewijk, Robinson’ın ortasını yan ağlara çevirerek az kalsın Fulham’a yardımcı oluyordu. Hakem Adam Herczeg ise Calvin Bassey’nin, Thomas-Asante’nin formasını çektiği yönündeki itirazını kabul etmedi.

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Coventry, bir saatin dolmasına kısa süre kala formda Thomas’ı sakatlık nedeniyle kaybetti. Yerine Manchester City’den kiralanan genç Stephen Mfuni girdi. Ev sahibi ekip, Bobb’un golü geldiğinde baskısını artırıyordu ancak son bölümdeki çabaları yalnızca Matt Grimes’ın engellenen şutunu ve kabul edilmeyen bir elle oynama itirazını getirdi.

Fulham ve Coventry’yi şimdi ne bekliyor?

Ligde üst üste alınan iki galibiyet, Alvaro Arbeloa üzerindeki baskıyı hafifletecek ve Fulham’a tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için bir zemin sağlayacak.

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Geçen hafta sonu Tottenham’a 3-1 yenilen Coventry, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sondan ikinci sıradan kurtulmak istiyorlarsa Frank Lampard’ın hücumda etkili bir çözüm bulması gerekiyor.