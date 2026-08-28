Osasuna - Rayo Vallecano maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Osasuna ile Rayo Vallecano, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da karşı karşıya gelecek.

Osasuna, Ocak 2026'da Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı son maçta aldığı 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, son dönemdeki ikili eşleşmelerde belirgin bir üstünlüğe sahip. Rayo Vallecano ise deplasmandaki son sıkıntılarını tersine çevirmeye çalışacak; zira önceki altı deplasman maçının beşini kaybetti.

Bırakın GOAL Pamplona'da oynanacak Osasuna - Rayo Vallecano maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, ihtiyacınız olan her şeyi size sunsun.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna - Rayo Vallecano maçı, Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak ve başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri nasıl alınır?

Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Rayo Vallecano maçı için bilet satın almak adına, resmî kaynaklardan ikincil bilet platformlarına kadar birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

CA Osasuna Resmî Bilet Satış Portalı: Genel satış biletlerini satın almanın en güvenli yolu, doğrudan Osasuna'nın resmî bilet satış sitesi (entradas.osasuna.es) üzerinden işlem yapmaktır. Belirli LaLiga maçları için biletler genellikle, resmî kulüp üyelerine (socios) tanınan öncelikli erişimin ardından, planlanan maç gününden birkaç hafta önce genel satışa çıkar.

El Sadar Gişesi (Taquillas): Kalan biletler, uygunluk durumuna bağlı olarak, maçtan önceki günlerde veya maç günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'ın gişelerinden doğrudan satın alınabilir.

İkincil pazar yerleri ve bilet toplayıcıları : Resmî biletler tükenmişse veya son anda satın alıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri yeniden satış seçenekleri sunar.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisi, satın alma platformu ve bilet bulunabilirliğine göre değişiklik gösterir:

Kulübün resmî genel satış biletleri: CA Osasuna'nın resmî gişesi üzerinden genel kamuya yönelik doğrudan biletler, temel oturma alanları için (standart kısa kenar/kale arkası bölümleri gibi) genellikle 30 € ile 35 € civarından başlarken, orta tribün koltukları 50 € ile 90 € arasında değişir.

Deplasman tribünü biletleri: Konuk Rayo Vallecano taraftarları için ayrılan standart deplasman bölümü biletleri genellikle LaLiga'nın sabit deplasman fiyatlandırması olan 30 € üzerinden satışa sunulur.

İkincil pazar yerleri ve yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar şu anda kategorilere göre şu aralıklarda:

Giriş seviyesi (kısa kenar / üst kat): Yaklaşık 38 € - 65 € Orta seviye (ana tribün / tribuna bölümleri): Yaklaşık 90 € - 135 € Premium / Kategori 1 VIP: Yaklaşık 250 € - 350 €+



Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna - Rayo Vallecano form durumu

Osasuna, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, LaLiga'da Levante ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleydi ve bu aynı zamanda sezonun ilk resmî maçıydı. Bundan önce hazırlık döneminde Al-Ain'e 0-2, SSC Napoli'ye ise 2-1 kaybettiler; ancak Norwich City ve Ipswich Town karşısında alınan galibiyetler, hazırlık maçlarında sonuç alabileceklerini gösterdi.

Rayo Vallecano ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Son sonuçları, 20 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalmaları oldu; bu sonuç, Sevilla'ya karşı sezonun açılış gününde alınan 2-1'lik yenilginin ardından geldi. Hazırlık döneminin en kötü anlarından biri Ipswich Town'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetti ve bir dostluk maçında da Feyenoord'a yenildiler. Rayo'nun bu süreçteki tek galibiyeti, Sporting Charleroi karşısında hazırlık maçında alınan 3-2'lik galibiyet oldu. Beş maçın genelinde altı gol atıp sekiz gol yediler.

Osasuna - Rayo Vallecano: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 24 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı; Rayo Vallecano'nun ev sahipliği yaptığı maçta Osasuna 3-1 kazandı. Ondan önce, taraflar Eylül 2025'te karşılaştığında Osasuna El Sadar'da 2-0 kazanmıştı. Son beş LaLiga buluşmasının genelinde daha güçlü tablo Osasuna'nın lehine; Osasuna üç kez kazanırken Rayo bir kez galip geldi, bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberlik, Ocak 2025'te El Sadar'da oynanan 1-1'lik maçtı.