Osasuna - Espanyol maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Osasuna, 13 Eylül 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın aynı stadyumdaki son karşılaşmasında, Mayıs 2026'da Espanyol deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti. Tarihsel olarak, bu iki tarafın El Sadar'daki buluşmaları düşük farklarla sonuçlanan çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Osasuna - Espanyol maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Osasuna - Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna - Espanyol maçı Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak, başlama saati ise daha sonra açıklanacak.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Levante - Barcelona LaLiga biletleri nasıl alınır?

Levante - Barcelona LaLiga biletlerini harici internet bağlantıları kullanmadan satın almak için aşağıdaki resmi ve yetkili kanalları kullanabilirsiniz:

Resmi doğrudan platformlar

Levante UD resmi bilet satış portalı: Levante, Estadio Ciutat de València'da bu maça ev sahipliği yaptığında, biletleri doğrudan Levante UD'nin resmi internet sitesindeki bilet bölümünden satın alın. Kombine sahipleri genellikle öncelikli erişim ve indirim alır.

FC Barcelona resmi bilet satış portalı: Barcelona maça Camp Nou'da veya belirlenen stadyumunda ev sahipliği yaptığında, biletleri doğrudan FC Barcelona'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alın.

Resmi gişeler: Etkinliğin biletleri tükenmemiş olması koşuluyla, biletler maç günü ya da maçtan önceki günlerde ev sahibi stadyumun gişelerinden şahsen satın alınabilir.

İkincil bilet satış platformları: StubHub gibi bilet satıcıları veya ikincil pazar yerleri.

Levante - Barcelona LaLiga biletleri ne kadar?

LaLiga'da Levante - Barcelona maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Standart doğrudan gişe ve resmi fiyatlar

Liste fiyatı / standart koltuklar: Resmi doğrudan bilet fiyatları, Gol Corner, Lateral veya Central Tribuna bölümleri gibi standart oturma alanları için genellikle 90 € ile 230 € arasında değişir.

VIP ve premium koltuklar: Üst düzey koltuklar veya hospitality paketleri genellikle 300 € ve üzeri seviyeden başlar.

İkincil bilet yeniden satış pazar yerleri

Giriş seviyesi / mevcut en düşük fiyat: İkincil bilet pazar yerlerinde (StubHub gibi), başlangıç fiyatları genellikle 130 $ ile 170 $ civarında olur.

Yüksek talep / merkez koltuklar: Premium orta saha koltukları veya geç yeniden satış ilanları, müsaitlik ve piyasa talebine bağlı olarak 200 € ile 400 € ve üzeri seviyelere çıkabilir.

Osasuna - Espanyol LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna - Espanyol form durumu

Osasuna'nın son beş maçı da sezon öncesi hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte üç galibiyet ile iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Al-Ain'e 0-2 yenildiği görüldü, bundan önceki son prova maçında ise SSC Napoli'ye 2-1 kaybetti. Olumlu tarafta ise Norwich City, Ipswich Town ve Racing Santander karşısında alınan galibiyetler, hazırlık maçlarında sonuç alabileceklerini gösterdi, ancak beş karşılaşma boyunca rakip kalitesi önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Espaynol'un son beş maçı hem resmi hem de hazırlık karşılaşmalarını kapsıyor ve takım bu süreçte bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonuçları LaLiga'da Real Madrid'e karşı alınan 1-2'lik yenilgiydi, ancak ondan önce sezonun açılış gününde Levante'yi 3-0 mağlup etmişlerdi. Sezon öncesinde Middlesbrough ile 3-3, Burnley ile 2-2 berabere kaldılar ve Coventry City'ye 3-1 yenildiler. Bu beş maçta Espanyol 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Osasuna - Espanyol: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 17 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı ve Espanyol, Estadio El Sadar'da deplasmanda 2-1 kazandı. Ondan önce Espanyol, 31 Ağustos 2025'te Osasuna'yı konuk ettiğinde 1-0 kazanmıştı. Son beş LaLiga karşılaşmasında Espanyol, Osasuna'nın bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle hafif üstünlük kurdu; kaydı tamamlayan iki beraberlik arasında Aralık 2024'te Espanyol'un sahasında oynanan 0-0 ve Şubat 2023'teki 1-1 de yer alıyor.

Osasuna - Espanyol puan durumu

LaLiga'da sezonun ilk bölümündeki puan durumunda Espanyol beşinci sırada yer alırken, Osasuna 16. basamakta bulunuyor.