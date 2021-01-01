Osasuna 0-0 Real Madrid: Zidane'ın öğrencileri puanları saçmaya devam ediyor

Real Madrid, küme düşme hattında yer alan rakibi karşısında maç boyunca 1 isabetli şut atabildi ve 1 puana razı oldu.

, 2021 yılının ilk puan kaybını Osasuna deplasmanında yaşadı. Zinedine Zidane'ın öğrencileri, küme düşme hattında yer alan rakipleri karşısında 90 dakika boyunca gol atmayı başaramadı.

Maç boyunca 9 şut girişiminde bulunan Real Madrid, bu şutların sadece birinde çerçeveyi buldu. Ama 49. dakikada Marco Asensio'nun vuruşunda da Osasuna kalecisi Sergio Herrera hata yapmadı.

Haberin devamı aşağıda

0-0'lık skorla bu sezonun dördüncü beraberliğini alan Real Madrid, puanını 37'ye yükseltti. Ancak Zidane'ın öğrencileri üç maçı eksik olan 'in hala bir puan gerisinde yer alıyor.

Daha fazla takım

Üst üste dödüncü maçından da beraberlik çıkartan Osasuna, 15 puana ulaştı ve haftayı 19. sırada tamamladı.