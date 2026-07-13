"Örümcek Kamera Olayı"... FIFA'dan tartışmalı olayla ilgili yeni açıklama

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), şüpheleri kesin bir şekilde ortadan kaldırarak, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere’nin Norveç kalesine attığı beraberlik golünün geçerliliğini ikinci kez teyit etti ve topun örümcek kameranın kablosuna çarptığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

FIFA, Alman "Sports Show" sitesine yaptığı açıklamada, spider kameranın görüntüleri üzerinde yapılan titiz teknik analizlerin, golle sonuçlanan İngiltere atağı sırasında "kameranın titremediğini veya hareket etmediğini açıkça gösterdiğini" ortaya koyduğunu belirtti.

Uluslararası Federasyon ayrıca, topun havada uçarken içine yerleştirilmiş elektronik çipin sinyalini kaybetmiş olabileceğine dair iddiaları da çürütürken, sensörün herhangi bir kesinti olmaksızın normal şekilde veri göndermeye devam ettiğini vurguladı.

Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken, 1-2'lik mağlubiyetin ardından, kaleci Orian Neland'ın yaptığı kale vuruşunun ardından topun saha üzerinde asılı olan kamera kablolarından birine çarptığını ve bunun da topun yönünü değiştirerek Anthony Gordon'a ulaşmasına yol açtığını iddia ederek tartışma yaratmıştı; ve bu da Jude Bellingham’ın beraberlik golünü atmasına zemin hazırladı.

Solbakken öfkeli açıklamalarında, “Top doğrudan gökyüzünden düştü, bu yüzden yönü değişti,” diyerek golün sayılmasına açıkça itiraz etti.

Ancak FIFA, resmi açıklamasında kararlı bir şekilde yanıt verdi ve şunları belirtti: “Topun içindeki sensör, top havadayken herhangi bir titreşim veya olağandışı sinyal kaydetmedi; dolayısıyla topun üst teline değip yönünü değiştirdiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.”

Uluslararası Federasyon’un bu çifte teyidi, özellikle Norveç’ten gelen ve sonucun yeniden gözden geçirilmesini ya da en azından maçın gidişatını etkileyen bir teknik hatanın varlığının kabul edilmesini talep eden eleştirilerin artmasının ardından, maçın yol açtığı tartışmayı sona erdirmek amacıyla geldi.