"Örümcek" ağını örüyor… ve Messi’nin muhteşem gününü ikinci planda kalan bir haber haline getiriyor

Alman efsane Miroslav Klose’yi geçerek Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu haline geldiği ve bu anın aslında Lionel Messi’ye ayrılması gereken bir an olduğu sırada, Julian Álvarez, Atlético Madrid'den ayrılma niyetini açıkça dile getirdiği şaşırtıcı ve şok edici açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti; bu beklenmedik hamle, Arjantinli yıldızın tarihi başarısının gölgesinde kaldı.

Alvarez, Arjantin’in Avusturya’yı mağlup etmesinin ardından yayın haklarına sahip ESPN kanalına verdiği ilk röportajda, “Herkes için en iyisi başka bir takım aramak” dedi. Yedek oyuncu olmasına ve ilgi odağı olması beklenmemesine rağmen, bu açık ve kesin açıklamayla ayrılma isteğini ortaya koydu.

Güçlü bir mesaj

Bu, “Örümcek” lakaplı oyuncunun adı resmi olarak transfer piyasasına girmesinden bu yana yaptığı ilk açıklamaydı. Alvarez’in adı önce Barcelona ile anılmış, ardından Florentino Pérez’in seçim vaadi kapsamında 150 milyon avroluk bir teklif sunan Real Madrid ile ilişkilendirilmişti, ancak Atlético bu teklifi reddetmişti.

Herkes Alvarez’in açıklamasını bekliyordu, ancak açıklamanın gücü ve tartışmalı zamanlaması futbol camiasını şaşırttı; özellikle de bu açıklamanın, tamamen Messi’ye ve onun tarihi başarısına adanmış olması gereken bir anda gelmesi nedeniyle.

Messi sahnenin yıldızı... Alvarez ise sahneden uzak

Dallas Stadyumu’ndaki karışık bölgede tüm gözler Messi’ye çevrilmişti, ancak Álvarez’in Atlético Madrid’e meydan okuduğu sözleri kısa sürede gazeteciler arasında yayıldı ve İspanya, Arjantin ve İngiltere’de manşetlere taşındı; adı Arsenal ile anılmaya başlandı ve takım arkadaşının patlattığı bu medya bombası karşısında Messi’nin performansına duyulan coşku azaldı.

Yazılı olmayan kuralları çiğnemek

Arjantin milli takımında dokunulmaması tercih edilen yazılı olmayan kurallar vardır. Bunlardan biri, kartlarını göstermenin uygun olmadığı durumlarda onları saklamanın daha iyi olduğu şeklindedir. Bu durum, Messi’nin gölgesinde kalındığında daha da önem kazanır; Dünya Kupası sırasında transfer piyasasında büyük bir sürpriz yaratıldığında ise önemi daha da artar.

Ancak Álvarez bu kuralları çiğnedi; kaptan Messi sahadaki yıldız olurken, “Örümcek” ise saha dışındaki yıldız oldu. Bu nadir görülen sahnede, yedek bir oyuncu, tarihin en büyük oyuncusunun şanlı gününde spot ışıklarını ondan çaldı.