Örtük itiraf: UEFA, Barcelona'nın Atletico karşısında haksızlığa uğradığını doğruladı

Avrupa Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nin geçen sezonunda yaşanan en tartışmalı hakem kararlarından birine dair devam eden tartışmayı sonlandırdı. Federasyon, hakemlere, oyunun akışı sırasında herhangi bir oyuncunun kendi ceza sahası içinde topa eliyle dokunması hâlinde penaltı kararı verilmesi gerektiğine dair kesin talimatlar verdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, bu talimatın, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmada yaşanan geniş çaplı tartışmayı hatırlatmak amacıyla geldiğini belirtti. Söz konusu olay, kaleci Juan Musso'nun bir serbest vuruş kullanılırken pasladığı topu, defans oyuncusu Marc Pubill'in ceza sahası içinde sağ eliyle durdurmasıyla yaşanmıştı.

Gazete, talimatın, 8 Nisan'da Camp Nou'da oynanan o maçta Macar merkez hakem Istvan Kovacs'ın ve Alman Christian Dingert'in yönettiği video yardımcı hakem teknolojisinin göz ardı edilmesiyle meydana gelen kapsamlı hakem hatasına doğrudan değinmediğini, ancak kuralın bu maddesinin yoruma veya değerlendirmeye açık olmadığı ve penaltı olarak verilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Barcelona'nın 2-0 kaybettiği ve olayın yaşandığı sırada 1-0 geride olduğu o gecede, takımın teknik direktörü Hansi Flick büyük bir memnuniyetsizlik ifade ederek şunları söyledi: "İşte tam da bu tür durumlar için video teknolojisine sahibiz, ikinci sarı kart ve penaltı olmalıydı." Diğer taraftan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone kararı savunarak, "Sağduyu gereği penaltı verilmedi." dedi.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun açıklamaları, gelecekte benzer bir pozisyonun yaşanması hâlinde hakem ekibinin penaltı kararı vermesini sağlamayı amaçlıyor.

Sorun, benzer pozisyonlarda kuralın uygulanmasındaki tutarsızlıkta yatıyor. 2024-2025 sezonunda Club Brugge ile Aston Villa maçında penaltı verilirken, 2024 baharında Arsenal ile Bayern Münih maçında bu göz ardı edilmişti ve tam olarak aynısı Camp Nou'da Barcelona ile Atletico Madrid maçında da yaşandı.

Bu yaz, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin en tartışmalı hakem kararlarından birine taraf olduğu üst üste ikinci yaz oluyor.

2024-2025 sezonu son on altı turu karşılaşmasında, Julian Alvarez'in penaltı atışlarında attığı gol, oyuncunun topa peş peşe iki kez dokunduğu gerekçesiyle iptal edilmiş ve bu karşılaşma Real Madrid lehine sonuçlanmıştı.

Avrupa Futbol Federasyonu, birkaç ay sonra, gelecekteki penaltı atışlarında benzer bir olayın yaşanması ve kasıtsız çifte dokunuşun ardından bir gol kaydedilmesi hâlinde hakem ekibinin vuruşun penaltı noktasından yeniden kullanılmasını istemesi gerektiğine karar verdi.