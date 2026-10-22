Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Guler, takımının Avrupa'daki son maçlarında takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin golünü elinden alma kararının perde arkasını anlattı. Real Madrid'in Bernabeu'da RB Leipzig'i rahatlıkla geçtiği maçta sergilediği üstün performansın ardından Türk millî futbolcu neşeli bir ruh hâlindeydi.

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Leipzig karşısında acımasız bir performans

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek farklı bir galibiyet aldı. İspanyol devi, orta sahasının merkezinde başrol oynayan Guler'in de katkısıyla yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi. Türkiye millî takım oyuncusu, maç boyunca rakip için sürekli tehdit oluşturdu ve takımının gecedeki ikinci golünü atarak bireysel performansını taçlandırdı.

Ancak 21 yaşındaki oyuncunun golü bazılarını şaşırttı. Mbappe'nin kaleye doğru gönderdiği kafa vuruşunda Guler, kale ağzında topa son anda dokunarak golü kendi hanesine yazdırdı.

Guler'in kale çizgisi önünde golü alması Madrid'in hızını kesmedi. Mbappe daha sonra takımının üçüncü golünü atarken Tidiam Gomis Alman ekibi adına farkı azalttı. Rekor bedelle transfer edilen Yan Diomande ise skoru belirleyerek Bernabeu'daki farklı Avrupa zaferini perçinledi.

Fransız oyuncudan özür yok





Getty Images

Son düdüğün ardından Real Madrid TV'ye konuşan orta saha oyuncusu, golü ünlü takım arkadaşından alma kararına ilişkin hemen şaka yaptı. Guler, Fransız yıldızın bitiriciliğine güvenerek onun da gol atacağından şüphe duymadığını söyledi.

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Guler, maç sonrasındaki açıklamasında espriyle, “Golü Mbappe'den çaldım ama bunu bir gol daha atacağını bildiğim için yaptım. O yüzden sorun yok,” dedi. Fransız yıldız gerçekten de Real Madrid'in maçtaki üçüncü golünü atınca şakacı tahmini doğru çıktı.

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Şakalaşmanın ötesinde, 19 yaşındaki oyuncu takımın sahanın her yerinde gösterdiği büyük mücadeleyi vurgulamak istedi. “Çok memnunuz çünkü bence hem top bizdeyken hem de topsuz oyunda harika oynadık. Bence çok iyi bir performans sergiledik ve çok mutluyuz,” diye ekledi.

Bernabeu faktörü

Bu farklı galibiyet, İspanya'nın başkentindeki yüksek beklentileri bir kez daha hatırlattı. Guler'e göre o acımasızlığı korumak, Real Madrid'in ünlü beyaz formasını giymenin gerekliliklerinden biri.

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Orta saha oyuncusu, “Yapmamız gereken bu. Biz Real Madrid'iz ve her maçı kazanmalıyız,” dedi. Üstün performanslarında taraftarlarının da itici güç olduğunu belirterek, “Bu önemli bir etken çünkü evimizde, taraftarlarımızın önünde oynadığımızda onlar için her şeyimizi vermeye çalışıyoruz,” diye ekledi.

Takımı ivme kazanırken Guler, pazar günü Barcelona'ya karşı oynayacakları büyük lig maçı öncesinde net bir mesaj verdi: “Büyük bir maç, üst düzey bir karşılaşma. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Hazırız.”





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Tüm gözler El Clasico'da





IMAGO





Avrupa maçını başarıyla geride bırakan Real Madrid, şimdi dikkatini en büyük rakibini ağırlayacağı karşılaşmaya çevirecek. Pazar günkü El Clasico, La Liga şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor ve Mourinho'nun oyuncularının tüm dikkatini maça vermesini gerektiriyor.

Madrid, son dönemdeki golcü formunu Barcelona karşısında da sürdürmeye çalışacak. Guler'in iyi formu, Mbappe'nin yeniden gol atması ve Diomande'nin gollerini sürdürmesiyle Madrid, hafta sonunun büyük karşılaşmasına hazır görünüyor.