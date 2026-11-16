Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesine rağmen son performansından duyduğu büyük memnuniyetsizliği dile getirdi. Teknik direktör olan efsanevi orta saha oyuncusu, Türkiye karşısında alınan 2-1'lik zorlu galibiyetin ardından taktiksel aksaklıkların kafasını karıştırdığını itiraf etti.

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Tutuk Fransa, mücadeleci Türkiye'yi güçlükle geçti

Fransa, perşembe günü İtalya karşısında aldığı yenilginin ardından Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek toparlandı. Bu kritik sonuçla Uluslar Ligi'nde son sekize kaldı.

Ancak sahadaki performansı ikna edici değildi. Fransa savunmada açıklar verdi, çok sayıda gol fırsatını değerlendiremedi ve mücadele gücüyle sürekli üstünlük kuran Türkiye karşısında ilk 45 dakikayı tutuk geçirdi.

Zidane ilk yarıdaki pres sorunlarına dikkat çekti

Son düdüğün ardından TF1'e konuşan Zidane, Türkiye'nin devre arasına kadar takımının topsuz oyundaki düzenini kolayca aşmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Zidane, “Hedefimiz, İtalya karşısındaki yenilgimizin ardından tur atlamaktı. Performansa gelince, özellikle presimizin iyi olmadığı ilk yarıya bakınca biraz soru işaretlerimiz olabilir” dedi.

Fransa teknik direktörü, Türkiye kalecisinin ileride konumlanmasının saha genelinde boşluklar yaratan önemli bir taktik sorun olduğunu belirtti. “İşler iyi gitmediğinde bunu söylemek benim görevim. Sahada iyi şeyler görmediğimde biraz hayal kırıklığına uğruyoruz” diye devam etti. “Pres konusunda, kalecinin çok öne çıkması bizi zorladı. Boşlukların oluşmasına izin verdik ve baskı kurmakta hiç iyi değildik. Bunu çok kötü yaptık. Bunlar hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler. Ben memnun değildim, oyuncular da değildi.”

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Savunmayı suçlamak yerine ortak sorumluluk

Fransa'nın rakibine birkaç net fırsat verdiği sıkıntılı ilk bölüme rağmen Zidane, soyunma odasında öfkelenmesine gerek kalmadan devre arasından sonra belirgin bir iyileşme gördüğünü söyledi. “Devre arasında bazı şeyleri düzelttik ve ikinci yarıda presimiz daha iyiydi. Özellikle ilk yarıda çok fazla pozisyon verdik” diye açıkladı.

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Gazetecilerin savunma hattının hatalı olup olmadığı yönündeki ısrarlı soruları üzerine Zidane, suçu bireylere yüklemeyi reddederek topu daha iyi saklamalarını ve takım hâlinde hareket etmelerini istedi. Şunları ekledi: “Sorun savunma değil. Hepimiz birlikte sorumluyuz. Takım olarak pres yapmalıyız; pres yapmadığımızda da hep birlikte hareket etmeliyiz.

“Bunları uygulamamız gerekiyor. Topa sahip olmalıyız. Topla koşmayı seviyoruz ama topsuz oyun güçlü yanımız değil. İkinci yarıda iki dokunuşla oynayarak bunu daha iyi yaptık. Bunu sürekli tekrarlamalıyız. Devre arasında soyunma odasında ortalık birbirine girmedi. Bazı şeyleri düzelttik ve ikinci yarıda daha iyiydik. Verdiğimiz tepki çok iyiydi.”

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Uluslar Ligi çeyrek finalleri öncesinde yapılacak işler var

Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmek Fransa'nın öncelikli hedefine ulaşması anlamına gelse de sergilenen performans, tam zamanında gelen bir uyarı niteliğinde. Fransa'nın eleme turlarında açık vermemesi için Zidane'ın takımına koordineli presi ve iki dokunuşla topa sahip olma oyununu hızla çalıştırması gerekiyor.