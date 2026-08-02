Marc Casadó, Barcelona'nın St. George's Park sahasında düzenlenen kamp kadrosunda yer alıyor; ancak yeni sezon hazırlıklarına katılmasına rağmen gelecek sezon oynama süresi bulmasının zorluğu göz önüne alındığında, Katalan kulübüyle geleceği giderek belirsizleşiyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Casadó, Hansi Flick'in ekibinin St. Andrew's sahasında Birmingham City karşısında oynadığı maçta 62 dakika sahada kaldı ve pazartesi günü Preston North End karşısında da forma giyecek.

Casadó pazartesi günü Barcelona'ya dönecek ve geleceğine ilişkin karar vermek için ağustos ayının sonuna kadar süresi olacak.

Oyuncu, Barcelona ile forma giyme şansının son derece sınırlı olacağının farkında; bunu kendisine Flick de iletti.

Casadó, birkaç ay sahalardan uzak kalacak olan Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından durumunun değişebileceğine inanıyor ve bunun kendisine daha fazla fırsat sunabileceğini düşünüyor. Bu nedenle hazırlık döneminde mücadele veriyor; ancak gerçek şu ki, Flick'in savunmanın önünde oyun kurmaya başlamak için güvendiği iki orta saha bölgesinde önünde Marc Bernal, Pedri ve Gavi, hatta çok yönlü Eric García bulunuyor. Alman teknik direktör bunu oyuncuya açıkça belirtti.

Barcelona, Katalan orta saha oyuncusu için 30 Haziran'dan önce bir teklif aldı, ancak bunu mali değeri nedeniyle reddetti.

Teklif yaklaşık 10 milyon avroydu; bu, Katalan kulübünün 2025-2026 sezonu için daha iyi bir mali bütçe sunmasına büyük ölçüde yardımcı olacak bir meblağdı. Ancak teklif reddedildi çünkü kulüp Casadó'nun değerini çok daha yüksek görüyor.

Barcelona, yalnızca 22 yaşında olan, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve daha önce İspanya Milli Takımı'nı da temsil etmiş bir oyuncu karşılığında 30 ya da 40 milyon avro almayı bekliyor.

Casadó durumunun gayet farkında ve tek yapması gereken kendi rakamlarına bakmak. Flick'in Barcelona'nın yedek kulübesindeki ilk sezonu olan 2024-2025 sezonunda oyuncu toplam 2447 dakikayla 36 maçta forma giydi.

Geçen sezon ise buna yakın bir maç sayısına, yani 34 maça çıktı; ancak rolü kaygı verici biçimde geriledi ve yalnızca 1397 dakika sahada kalmakla yetindi. Kalmaya karar verirse, oynama süresi daha da azalabilir.

Kulüp bu gerçeği kendisine ilettiği için oyuncu bunu biliyor; ancak şu an için hâlâ ayrılma fikrine direniyor, çünkü Barcelona'ya çok bağlı ve Damm'dan gelerek 13 yaşında katıldığı kulübü terk etmesi kendisi için son derece zor.

Menajeri Jorge Mendes harekete geçti ve Al-Hilal'in oyuncuya ilgisi hakkında çokça konuşuldu; ancak Casadó Suudi Arabistan'da oynamak istemiyor. Türkiye'den de bazı teklifler aldı, fakat orta saha oyuncusu bunları değerlendirmeye bile almadı.

Buna bağlı olarak, Barcelona'nın mevcut yönetim kurulunun en önde gelen menajerlerinden biri olan Mendes, ağustos ayının geri kalanında Casadó için bir adres arayışını sürdürecek.

Sorun, Katalan oyuncunun hayatının kulübünde dakikalar almak için mücadeleye devam etme isteğinin yanı sıra, oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesinde yatıyor. Bu bağlamda, Barcelona'nın talep ettiği meblağı ödeyebilecek çok az kulüp var; ancak Mendes tüm tarafların isteklerini karşılayacak bir teklif aramayı sürdürecek.