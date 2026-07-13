"Ortalık kızışıyor"... Arjantin, Dünya Kupası maçı öncesinde İngiltere ile siyasi bir kriz patlatıyor

2026 Dünya Kupası yarı finalinde iki ülkenin milli takımlarının önümüzdeki Çarşamba günü karşılaşmasından birkaç saat önce, Arjantin ile İngiltere arasında gerginlik yaşandı.

"The Sun" gazetesine göre, Arjantin, oyuncularının İngilizlere karşı düşmanca tezahüratlar yapmasının ardından, bu kritik Dünya Kupası yarı final maçından birkaç gün önce "hukuka aykırı olarak işgal edilmiş" Falkland Adaları'nı geri almak için yeni görüşmeler yapılmasını talep ediyor.

Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Cuerno, yarı final maçı öncesinde ülkesiyle İngiltere arasındaki Dünya Kupası’ndaki şiddetli rekabete daha da gerginlik kattı; tam da bu zamanda, Arjantin’in Falkland Adaları üzerindeki hak talebini yeniden vurgulayan bir makale yayınladı.

1982’de Güney Atlantik’te yaşanan çatışma, 1986 Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar”ın Arjantin ile oynadığı maçın çetrefilli arka planını oluşturmuştu. Diego Maradona, o meşhur “el golü”nü, "sembolik bir intikam" olarak nitelendirmişti. Bu savaşta 649 Arjantinli ve 255 İngiliz askeri hayatını kaybetmişti.

40 yıl sonra, oyuncular İsviçre’yi yenerek Thomas Tuchel ve arkadaşlarıyla oynayacakları yarı final biletini garantiledikten sonra, “Falkland Adaları için, Diego için, Leo’nun (Messi) son golü için” sloganlarıyla kutlama yaptılar.

Cuerno, Pazar günü “La Nación” gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısında bir adım daha ileri giderek, Çarşamba günü Atlanta’da oynanacak maçtan sadece birkaç gün önce Birleşik Krallık’ın Falkland Adaları üzerindeki “hukuka aykırı işgalini” eleştirdi.

Ayrıca Javier Milei hükümetinde bakanlık görevini yürüten Cuerno, 2013 yılındaki referandumda %99,8’i İngiliz kalmak yönünde oy kullanan ada sakinlerini “yapay olarak yerleştirilmiş” olarak nitelendirdi.

2016 nüfus sayımına göre, takımadaların nüfusunun %43’ü Falkland Adaları’nda doğmuş olup, bunların çoğu 1833’te İngiliz yönetiminin kurulmasından kısa bir süre sonra bölgeye yerleşen Gallerli ve İskoç göçmenlerin soyundan gelmektedir.

Cuerno, gazetedeki köşe yazısında şöyle devam etti: “Zaman, hukuka aykırı işgali egemenliğe dönüştürmez ve Arjantin Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü bölmeyecektir. Talebimizden vazgeçmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz ve ondan feragat etmeyeceğiz. Falkland Adaları tarih, toprak, deniz, hafıza ve kaderdir. Nesiller arası bir vaattir. Bunlar, pes etmeden beklemeyi ve pes etmeden mücadele etmeyi bilen bir ulusun sesidir.”

Cuerno, adaların egemenliği konusunda hem önceki referandumun hem de gelecekteki referandumların geçersiz kılınmasını talep etti ve “Birleşik Krallık tarafından tek taraflı olarak düzenlenen” hiçbir oylamanın hukuki bir geçerliliği olamayacağını ekledi.