Ortak bir olumsuz sonuç… Messi’nin vuruşu, Harry Kane’in yaşadığı felaketi akıllara getirdi

Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi, Avusturya karşısında bir penaltıyı kaçıran İngiltere Milli Takımı’nın forveti Harry Kane’in başrolünde olduğu felaket anını yeniden gündeme getirdi.

Messi, dün Pazartesi akşamı 10. grubun ikinci turu kapsamında Tango Takımı'nın Avrupa ekibiyle oynadığı maçın ilk yarısında bir penaltı kaçırdı.

Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı vuran (7 penaltı) ve aynı zamanda en çok kaçıran (3 penaltı) oyuncu oldu.

Buna rağmen Arjantinli yıldız daha sonra iki gol attı ve takımını değerli bir 2-0 galibiyete taşıyarak, gruptaki son maçta Ürdün'ün alacağı sonuç ne olursa olsun, takımının ikinci tura resmi olarak yükselmesini garantiledi.

Ayrıca Messi, bu turnuvanın gol kralı (5 gol) ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu (18 gol) unvanlarını da tek başına elinde tutuyor.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, son iki Dünya Kupası turnuvasında maçın normal süresi içinde kale çerçevesinin dışına giden sadece iki penaltı atışı oldu.

Messi'nin dün kaçırdığı penaltının yanı sıra, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Harry Kane'in Fransa karşısında kaçırdığı penaltı da bulunuyor.

Kane, 4 yıl önce Fransa'ya karşı kritik bir penaltıyı üst direğin üzerine sert bir vuruşla kaçırarak Üç Aslanlar'ın Dünya Kupası'ndan elenmesine neden olduktan sonra İngiliz medyasının yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.

İngiltere milli takımı, o maçta 1-2 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda etmişti; ancak Kane, başka bir penaltı vuruşundan takımının tek golünü kaydetmişti.