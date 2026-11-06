Trabzonspor kaptanı Mohamed Salah, Freiburg karşısında yedi maçlık galibiyet serilerinin sona ermesinin ardından takım arkadaşlarını birlik olmaya çağırdı. UEFA Konferans Ligi'nde 1-0 mağlup olan Türk ekibinde Salah, kaçırılan fırsatların sorumluluğunu şahsen üstlendi.

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Freiburg, fırsatları değerlendirerek Trabzonspor'un serisini bitirdi

Trabzonspor kaptanı Mohamed Salah, takımının yedi maçlık etkileyici galibiyet serisinin Freiburg'a karşı evinde aldığı 1-0'lık yenilgiyle sona ermesinin ardından birlik çağrısında bulundu. Perşembe günü oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının 14. dakikasında Andre Onana, Junior Adamu'nun kafa vuruşunu çeldi; dönen topu ağlara gönderen Lukas Kubler maçın tek golünü attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ve Alman rakibi, organizasyonda oynadıkları üçer maç sonunda altışar puanda kaldı.

Trabzonspor'un beraberlik arayışında öne çıkan Salah, Mio Backhaus'u kurtarışlara zorlarken uzatma dakikalarındaki son girişiminden de sonuç alamadı. Ev sahibi ekip beraberlik golünü bulamadı.

Kaçan fırsatların ardından kaptan Salah sorumluluk aldı

Son düdüğün ardından takım arkadaşı Fabinho ile birlikte basının karşısına çıkan Salah, kendi performansına ilişkin sorumluluk almaktan kaçınmadı. Salah, açık sözlülükle, "[Fabinho ve ben] ikimiz de bu akşam en iyi performansımızı sergileyemediğimizi biliyoruz," dedi.

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"Değerlendirmem gereken fırsatlar yakaladım, Fabinho da daha iyisini yapabileceğini biliyor."

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Kaptan, "Ama futbol böyle. İşler ters gittiğinde ortadan kaybolamazsınız. Özellikle böyle gecelerde birlik olmalısınız," diye konuştu.

Teknik direktörler çekişmeli Avrupa maçını değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ikinci yarıdaki gelişime dikkat çekerken maçın dönüm noktaları konusunda kaptanıyla benzer görüşler dile getirdi. Reis, "Basit bir hatadan gol yedik. Takımım ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Ne yazık ki maçı kaybeden taraf olduk," dedi.

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Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, hem ev sahibi takımın kalitesini hem de stadyumdaki coşkulu atmosferi övdü.

Schuster, "Trabzonspor çok kaliteli bir takım. Büyük bir dikkat ve enerjiyle oynadılar," dedi. "Savunmada çok hareketliydik ve büyük bir agresiflikle oynadık... Bu üç puanı almak bizim için çok önemliydi."

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Trabzonspor'un hedefi hızla toparlanmak

İkinci yarıda topla daha fazla oynamasına rağmen Trabzonspor, ilk yarım saatteki kararsız oyunu ve Paul Onuachu ile Ernest Muci'nin kaçırdığı fırsatlar nedeniyle yenilgiden kurtulamadı.

Reis'in ekibi, Avrupa ve lig maçlarının getirdiği yoğun tempoyu sürdürürken bu yenilgiyi hızla geride bırakmaya çalışacak.

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Trabzonspor bir sonraki maçında yeniden kazanmaya odaklanırken Reis sözlerini, "Şimdi devam etmeliyiz. Önümüzde başka maçlar var," diyerek tamamladı.